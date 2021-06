Jeffrey Toobin masturbierte im Zoom-Call – «Was zum Teufel haben Sie sich dabei gedacht?» Jeffrey Toobin hatte bei einer Zoom-Konferenz masturbiert. Nun trat er erstmals wieder bei CNN auf – und musste sich peinliche Fragen gefallen lassen. Christian Zaschke

Natürlich war Jeffrey Toobins Rückkehr auf den Bildschirm erst einmal hochnotpeinlich. Das war so vorgesehen. Das war Teil seiner, wenn man so will: Strafe.

Toobin sass also im CNN-Studio neben der gut gelaunten Moderatorin Alisyn Camerota, die fast so wirkte, als koste sie die Situation mehr als nur ein wenig aus. Camerota begrüsste Toobin ausnehmend freundlich und merkte bezüglich des letzten Zusammentreffens der beiden an: «Ist schon eine Weile her.» Sie lächelte ein schönes Lächeln. Toobin lächelte vorsichtig zurück.

Dann erläuterte Camerota, dass sie den Menschen vor den Bildschirmen jetzt erklären werde, warum Toobin seit dem vergangenen Herbst nicht mehr bei CNN zu sehen war. Toobin stimmte zu, vielleicht nicht freudig, aber doch beflissen. Er wusste, dass dies seine einzige Chance war. Dass er jetzt Busse tun musste.

«Das war zutiefst schwachsinnig und unentschuldbar.» Jeffrey Toobin

Camerota erzählte, wie Toobin im vergangenen Oktober während einer Zoom-Konferenz mit Kolleginnen und Kollegen des Magazins «New Yorker» sichtbar masturbiert hatte. Toobin setzte einen Blick auf, der irgendwo zwischen Schuldbewusstsein und Scham changierte, manchmal versuchte er ein verlegenes Lächeln. Es gibt angenehmere Situationen, als vor einem Millionenpublikum noch einmal erzählt zu bekommen, wie man sich mehr oder weniger öffentlich einen runtergeholt hat.



Schliesslich stellte Camerota die Frage der Fragen: «Was zum Teufel haben Sie sich dabei gedacht?»



Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Toobin beschrieb sich als Mensch mit Fehlern. Er habe gedacht, seine Kamera sei ausgeschaltet. Sein Verhalten nannte er «zutiefst schwachsinnig und unentschuldbar».

Warum bekommt er wieder eine Bühne?

Sicher ist auf jeden Fall, dass seine Kolleginnen und Kollegen vom New Yorker für diesen konkreten «Fehler» kein Verständnis hatten. Das Magazin kündigte den Vertrag mit dem 61 Jahre alten Toobin, der zuvor 27 Jahre für den «New Yorker» geschrieben hatte. Neben seiner Arbeit beim «New Yorker» schrieb er zahlreiche Bücher und trat als Rechtsexperte bei CNN auf. Auch den Job bei CNN hatte er nach der Zoom-Sache ruhen lassen müssen.

Seit Ende vergangener Woche und dem Interview mit Camerota gehört er jedoch wieder zum Team, weshalb nun die Frage im Raum steht, warum CNN mit anderen Massstäben misst als der «New Yorker». Und weitergehend: Warum bekommt Toobin wieder eine Bühne, obwohl er in einer Reihe mit so vielen Männern in US-Medien steht, die sich der sexuellen Belästigung schuldig gemacht haben und denen – aus guten Gründen – die Rückkehr in die Öffentlichkeit verwehrt bleibt?

Viele amerikanische Männer halten Frauen in den Medien offenbar für Freiwild.

Die prominente Fernsehjournalistin Megyn Kelly, vormals bei Fox News und bei NBC, schrieb auf Twitter: «Ein reicher, weisser Mann kann alles tun und verliert nichts.» Ähnlich äusserten sich zahlreiche andere Nutzer der Plattform. «Es gibt keine Frau, die auch nur annähernd hätte tun können, was Jeffrey Toobin getan hat, und die ihren Job behalten hätte», schrieb Kelly. Sie sprach von einem «abstossenden, inzestuösen Jungs-Klub».

In den vergangenen Jahren mussten Dutzende und Aberdutzende Männer ihre einflussreichen Posten in US-Medien räumen, nachdem im Zuge der MeToo-Bewegung massenhaft Vorwürfe der sexuellen Belästigung bis hin zur Vergewaltigung publik wurden. Man konnte, nein, man musste den Eindruck gewinnen, dass viele amerikanische Männer offenbar glauben, Frauen in den Medien und in der Unterhaltungsindustrie seien Freiwild.

Caitlin Dulany spricht nach der Verurteilung von Harvey Weinstein im Februar 2020 zu den Medien. Sie war eine der Schauspielerin, die gegen den Produzenten geklagt hat. Foto: Keystone

Am meisten Aufsehen erregte der Fall des Filmproduzenten Harvey Weinstein, der im März 2020 in New York wegen diverser Sexualdelikte zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde. In vielen Fällen gibt es allerdings keine rechtlichen Konsequenzen. Roger Ailes, der ehemalige Chef von Fox News, wurde 2016 sogar mit einer Millionensumme abgefunden, nachdem er seinen Posten wegen Belästigungsvorwürfen räumen musste.

Belästigung und Missbrauch ziehen sich durch alle US-Medien, sie sind nicht aufs Fernsehen beschränkt. Glenn Thrush, politischer Reporter der «New York Times», wurde im November 2017 suspendiert, weil er einigen Kolleginnen gegenüber zudringlich gewesen sein soll. Er erklärte das mit seinem Alkoholismus und sagte, dass er mittlerweile trocken sei. 2018 hob die Times die Suspendierung auf.



Michael Oreskes, langjähriger Programmdirektor des nationalen Radionetzwerks NPR, hat zwei Kolleginnen gegen deren Willen geküsst. Er räumte die Taten ein und trat zurück. Immerhin entschuldigte er sich. Das ist keinesfalls üblich.

US-Journalist Michael Oreskes (l.) beim WEF 2010 mit Bank-Manager Josef Ackermann. Foto: Keystone

Einer Analyse der Georgia State University zufolge enthält lediglich ein Drittel der öffentlichen Statements der Beschuldigten in Bezug auf sexuelle Belästigung eine Entschuldigung. In der Regel bestünden die Statements aus Leugnungen, Relativierungen und Selbstlob.

Nach dem CNN-Auftritt wurde ein neuer Hashtag geboren: «#MeToobin».

Jeffrey Toobin entschuldigte sich ebenso ausdrücklich wie ausführlich. Einmal geriet er in dem Busse-Gespräch mit Moderatorin Camerota trotz seines erkennbaren Willens zur unbedingten Demut dennoch gefährlich nahe an den Rand des Selbstlobs, als er lächelnd anmerkte, die Comedy-Show «Saturday Night Life» habe seinem Fall gleich zwei Nummern gewidmet.

In diesem Moment wirkte er wie ein Halbwüchsiger, der es mit einem schönen Streich in seine Lieblingssendung geschafft hat. Allerdings bemerkte Toobin umgehend, was er da tat, und brach beschämt ab.



Was die öffentlichen Reaktionen auf seine Wiedereinsetzung bei CNN angeht, sagte Toobin: Er kenne die sozialen Medien und er hoffe, die Meinungen würden zumindest gemischt sein. Sollte er am Wochenende Zeit gefunden haben, die Kommentare zu lesen, weiss er, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt hat.

In Anlehnung an die MeToo-Bewegung stand bald ein neuer Hashtag im digitalen Raum. Er lautete, wie auch sonst: #MeToobin.

