Der Gegner

Kontrahent Ajax Amsterdam ist nicht irgendwer. Das Team von Trainer Erik ten Hag ist seit 18 Spielen ungeschlagen und führt die Tabelle in Holland bei einem Spiel weniger und mit sechs Punkten Vorsprung an. 2019 schaffte es die Mannschaft bis in den Champions-League-Halbfinal. Hier lesen Sie, wie Ajax längst zum Mythos wurde.