Slalom in Wengen – Starker Kristoffersen – aber Zenhäusern lauert Der Norweger Henrik Kristoffersen führt in Wengen nach dem ersten Lauf. Den Schweizern gelingt ein solider Auftritt. Marco Oppliger

Nutzt seine Startnummer 1: Henrik Kristoffersen. Foto: Alexis Boichard (Getty Images)

Nach dem Trubel vom Samstag mit Tausenden teilweise stark angeheiterten Zuschauern ist in Wengen wieder etwas Ruhe eingekehrt. Natürlich steht noch der Slalom auf dem Programm. Aber am Lauberhorn geniesst die Abfahrt bekanntlich erste, zweite und dritte Priorität. Und so ist auch das Publikumsaufkommen geringer als am Samstag.

Diejenigen, die gekommen sind, sehen einen soliden Auftritt der Schweizer Fahrer: Ramon Zenhäusern etwa liegt zur Halbzeit mit sechs Zehnteln Rückstand auf Rang 4. Auch Daniel Yule gelingt eine ansprechende Leistung. Obschon die Piste bei ihm (Startnummer 15) bereits ein wenig gezeichnet ist, klassiert er sich mit acht Zehnteln Rückstand auf dem 8. Zwischenrang, als Zehnter folgt Tanguy Nef.

Was auffällt: Im Gegensatz zu Adelboden, als sich im ersten Durchgang 24 Fahrer innerhalb einer Sekunde klassiert hatten (!), sind die Abstände nun weitaus grösser. Was davon zeugt, dass die Piste eben doch nachlässt und eine tiefe Startnummer zweifellos von Vorteil ist. Und so nützt Henrik Kristoffersen die Chance, den Slalom von Wengen eröffnen zu können. An die Marke des Norwegers, der hier schon zweimal gewinnen konnte, kommt einzig Manuel Feller heran. Der Österreicher, der vor Wochenfrist in Adelboden in Slalom und Riesenslalom Zweiter wurde – ist lediglich eine Zehntelssekunde langsamer. Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag verliert als Dritter bereits eine halbe Sekunde.

Weil die Temperaturen am Nachmittag über den Gefrierpunkt steigen dürften, wird der zweite Durchgang für die Verantwortlichen und die Fahrer zweifellos zur Herausforderung.

