Medienkonferenz zu den Corona-Lecks – Was wusste Alain Berset? Geschäftsprüfer entscheiden über Untersuchung Wusste der Gesundheitsminister von den möglichen Indiskretionen seines Ex-Informationschefs an Ringier? Gab es diese überhaupt systematisch? Die Geschäftsprüfungskommission informiert ab 17 Uhr. Beni Gafner

Der Druck in der Affäre um die Corona-Lecks liegt nun massgeblich bei der parlamentarischen Oberaufsicht. Was steckt hinter den Medienberichten über systematische Indiskretionen aus dem Departement Berset an das Verlagshaus Ringier während der Corona-Zeit?

Neben dem Strafverfahren, das in dieser Sache läuft, wollen Bundeshauspolitiker, die vor allem aus bürgerlichen Kreisen kommen, eine parallel laufende politische Aufarbeitung der Vorgänge. Zuständig ist dafür die Geschäftsprüfungskommission (GPK).

Die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte tagen seit gestern gemeinsam und ordnungsgemäss. Was normalerweise kaum auf Beachtung stösst, nämlich das Festlegen der Agenda der getrennt operierenden beiden Kommissionen von Stände- und Nationalrat, steht heute im Fokus der Öffentlichkeit: Beschliesst die GPK eine vertiefte Untersuchung, nachdem bereits eine Subkommission derzeit mit der politischen Untersuchung von Indiskretionen auf diversen Ebenen beschäftigt ist? Macht die GPK darüber hinaus vorläufig nichts weiter, weil mehrheitlich beschlossen wird, die juristischen Untersuchungen abzuwarten?

Die FDP ist das Zünglein an der Waage

Erwartet wurde im Vorfeld der GPK-Sitzung, dass die GPK-Mitglieder von SP, Grünen und Teilen der FDP mit diesem Anliegen in der Minderheit bleiben werden. Zu lange dauerten die juristischen Ermittlungen und Urteile voraussichtlich, sagt eine bürgerliche Mehrheit dazu.

Wenig Chancen werden sodann (SVP-)Anträgen auf eine parlamentarische Untersuchungskommission eingeräumt, denn auch diese würde voraussichtlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als politische Abklärungen der GPK. Diese könnte innert Monaten Ergebnisse und Schlüsse auf den Tisch legen.

Das Zünglein an der Waage, ob und wie die GPK untersuchen wird, spielt die FDP, nachdem SVP und Mitte ziemlich geschlossen für eine Untersuchung eintreten.

«Diese Untersuchung müssen wir machen, es geht um Führungsverantwortung, Kollegialität und um das Vertrauen in die Institutionen.» Daniela Schneeberger, FDP-Nationalrätin

Anders die FDP. Während sich der Neuenburger FDP-Ständerat Philippe Bauer gegenüber SRF am Montag für ein Abwarten der juristischen Verfahren aussprach, sagte die Baselbieter FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger: «Diese Untersuchung müssen wir machen, es geht um Führungsverantwortung, Kollegialität und um das Vertrauen in die Institutionen. Und deswegen müssen wir diese Aufgabe aufnehmen.»

Für einmal dürften die Kommissionsmitglieder im Anschluss an die GPK-Entscheide gegenüber der Öffentlichkeit besondere Disziplin an den Tag legen: Die Verletzung des Kommissionsgeheimnisses zur politischen Aufarbeitung von möglichen Amtsgeheimnisverletzungen aus Bundesrat und Bundesverwaltung wollen sie wohl um jeden Preis vermeiden. So dürfte es – zumindest vorläufig – bei den offiziellen Verlautbarungen von heute 17 Uhr der beiden GPK-Präsidenten von National- und Ständerat bleiben.

