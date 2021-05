«American Gladiators» – Was wurde eigentlich aus diesem skurrilen TV-Spektakel? Sie gingen mit Wattestäbchen aufeinander los – und im Drogenrausch. Die Show war in den Neunzigern grosses Kino. 25 Jahre danach lebt ihr Geist weiter – gar an Olympia? David Wiederkehr

Geben sich Saures: Für die Herausforderer ging es um Geld, Ehre – und manchmal auch um einen Suzuki. Foto: Tony Duffy (Allsport/Getty Images)

Sie hiessen Thunder, Crush oder Hurricane und gaben sich betont furchteinflössend. Ihre Aufgabe war es, die Herausforderer zu stoppen. Notfalls rabiat und mit ziemlichem Körpereinsatz – nicht umsonst waren sie die Gladiatoren. Die Männer und Frauen also, die es zu überwinden galt, um an den Preisgeldtopf zu kommen. Bis zu 25’000 Dollar lagen drin. Oder manchmal ein Suzuki. Oder Ferien im Club Med.

Die Disziplinen im TV-Spektakel «American Gladiators» hiessen «Powerball», «Earthquake» oder «Breakthrough». Oder «Joust» – es war bei den Fans so etwas wie die Königsdisziplin. Dabei standen die zwei Herausforderer auf fast vier Meter hohen Plattformen und versuchten, sich mit überdimensionierten Wattestäbchen vom Sockel zu stossen. In einer anderen Disziplin schossen die Gladiatoren aus Hochdruckgewehren Bälle auf ihre Herausforderer.

Entstanden ist «American Gladiators» 1989, und die Show passte ins Fernsehzeitalter der Neunziger. Vergleichbar mit dem ein paar Jahre zuvor populär gewordenen «WrestleMania». In Deutschland wurde «American Gladiators» erst vom Tuttifrutti-Kanal RTL übertragen und später vom Sportsender DSF (inzwischen Sport 1). Durch diese Vermarktung fand die Show auch in Europa ihre Fangemeinde.

Das lag auch daran, dass die Gladiatoren ihre Aufgabe durchaus ernst nahmen. Geweckt von allzu viel Ehrgeiz, kam es wegen überharten Einsatzes immer wieder zu Disqualifikationen. Vor allem bei den Männern. Im Aufgebot standen ehemalige Footballer, frühere Bodybuilder und einstige Wrestler.

Einige von ihnen halfen auch mit Doping nach. Danny Clark, der sechs Jahre lang als Nitro in der Show mitwirkte, berichtete 2009 in seinem Enthüllungsbuch «A True Story of ‘Roids, Rage, and Redemption» («Eine wahre Geschichte über Steroide, Wut und Erlösung») vom Drogenkonsum während der Show. Ihnen sei von den Ärzten gar gezeigt worden, «wie man es richtig macht», schrieb er. Einmal gingen er und sein Kollege Jim Starr, Laser genannt, im Drogenwahn aufeinander los.

Eine Fülle an Disziplinen: Hier duellieren sich zwei Herausforderer in einem Ringkampf der speziellen Art. Foto: Tony Duffy (Allsport/Getty Images)

Im Mai 1996, dieser Tage vor 25 Jahren, wurde die siebte und letzte Staffel produziert. Versuche, «American Gladiators» wiederzubeleben, scheiterten. Selbst der Einstieg von Branchenriese NBC und die Verpflichtung von Laila Ali und Starwrestler Hulk Hogan als Moderatoren im Jahr 2008 nützten nichts.

Trotzdem lebt der Geist der Gladiatoren weiter. Kurz nach der Absetzung der Sendung entstand 1997 in Japan die Spielshow «Sasuke», bei der 100 Menschen einen Hindernisparcours absolvieren, teilweise bestehend aus Disziplinen von «American Gladiators». Neu war auch dies nicht: Das in den Achtzigerjahren in Japan erfundene, aber viel mehr auf Klamauk angelegte «Takeshi’s Castle» erfreute sich bereits grosser Beliebtheit. Dabei versuchte ein Heer von bis zu 150 Herausforderinnen und Herausforderern, über wacklige Brücken oder verdreckte Anstiege die Burg des Fürsten Takeshi zu stürmen. Begleitet von hämischen Kommentaren der TV-Zuschauer.

Auch das Konzept dieser Sendung ist bis heute wiederzufinden – im Breitensport. Da gibt es Ausdauerläufe wie den Strongman-Run, bei dem Sportler einzeln oder in der Gruppe einen Hindernisparcours überwinden. Über wacklige Brücken oder verdreckte Anstiege hoch. «Der Lauf der Harten und Verrückten», titelte diese Zeitung einst.

Sogar zu einem weltweiten Ereignis wurde die Idee hinter Sasuke. Unter anderem Namen allerdings: «Ninja Warrior». Nachdem 2009 zunächst «American Ninja Warrior» seine Premiere erlebte, wurde die Show in viele weitere Länder exportiert und dort mehr oder weniger erfolgreich produziert. Auch in die Schweiz: erst auf 3+, danach auf TV24. Derzeit laufen beim Privatsender die Vorbereitungen auf die dritte Staffel. Bei «Ninja Warrior» absolvieren die Läufer einen Kurs mit Hindernissen. Bei «American Gladiator» gab es die Disziplin auch, «Eliminator» hiess sie da.

Und so kreuzen sich die Wege wieder zwischen Show und Sport. Denn «Ninja Warrior» ist eng verwandt mit Parkour oder Free-Running, jenem Trendsport, der schon so weit verbreitet ist, dass er als olympische Disziplin in Betracht gezogen wird. Eine Aufnahme für die Sommerspiele 2024 in Paris hat das Internationale Olympische Komitee zwar abgelehnt, Parkour wird in der französischen Hauptstadt aber als Entwicklungssportart eine Plattform erhalten.

Eine treibende Kraft hinter den Bestrebungen ist der Internationale Turnverband, der Parkours in den Varianten Speed und Freestyle anbietet. Längst gibt es auch Weltmeisterschaften sowie eine Weltcup-Serie. Starke Free-Runner, zum Beispiel der Schweizer Parkour-Pionier Christian Harmat, haben auch schon bei «Ninja Warrior» mitgemacht.

