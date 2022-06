Lebe immer so, als ob dieser Tag dein letzter wäre. Das hört man manchmal, als Zitat. Ich überlege: Wie könnte man das verwirklichen? Es heisst ja wohl in erster Linie, dass man die verbleibende Zeit ausnutzen muss, auspressen bis auf den letzten Tropfen, oder dass man alles in Ordnung bringen sollte, was in Ordnung zu bringen ist; und ja, ich denke, ich würde wohl aufräumen. Aus Panik, dass man Sachen bei mir finden könnte, die peinlich sind, Notizen, alte Tagebücher zum Beispiel.