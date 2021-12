Zum 20-Jahr-Fantasy-Jubiläum – Was wissen Sie über «Der Herr der Ringe»? J. R. R. Tolkien hat mit seinen Büchern das Fantasy-Genre nachhaltig geprägt. Vor 20 Jahren kam dann die Verfilmung von Peter Jackson in die Kinos – ein voller Erfolg. Testen Sie hier Ihr Wissen über Elben, Hobbits und Nazguls. Raphaela Portmann

Arwen reitet durch den Wald: Die Elben verlassen Mittelerde. Screenshot: «Die Rückkehr des Königs» (2003)

Vor einigen Tagen wurde der erste «Herr der Ringe»-Film 20 Jahre alt: Mitte Dezember 2001 kam das Meisterwerk von Peter Jackson erstmals in die Kinos. Die Verfilmung der Tolkien-Bücher waren ein voller Erfolg: Die drei Filme brachten insgesamt fast drei Milliarden Dollar ein.

In unserem «Herr der Ringe»-Quiz können Sie testen, wie präsent die Filme 20 Jahre später noch sind. Oder haben Sie in der Zwischenzeit vielleicht einen Fernsehmarathon eingelegt und den Hobbits und Co. vor kurzem einen Besuch abgestattet? So oder so finden Sie hier heraus, ob sie ein Mittelerde-Kenner oder ein unwissender Fan sind.

Los gehts!

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.