Kolumne von Marlen Reusser – Was wir von unseren Kleinsten lernen können Die 29-jährige Ärztin und Radfahrerin aus Hindelbank gewährt bis zu den Olympischen Spielen Einblick in ihre Gedankenwelt und ihr Profi-Leben. Marlen Reusser

Marlen Reusser. Foto: Ulf Schiller/Freshfocus

Aktuell lese ich «The Inner Game of Tennis» von Timothy Gallwey. Geraten dazu und ins Schwarze getroffen hat mein Mentalcoach Ray Popoola.

Reusser holt Gold, Buri Bronze Infos einblenden Marlen Reusser hat am Mittwoch an den Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die Favoritin distanzierte in Lausanne die Konkurrenz um mehr als eineinhalb Minuten und sicherte sich das vierte SM-Gold im Wettkampf gegen die Uhr. Hinter der Innerschweizerin Melanie Maurer sicherte sich die Emmentalerin Fabienne Buri aus Oberburg die Bronzemedaille. (pbt)

In meiner Umgebung gibt es einige junge Menschen, welche mit grossen sportlichen Kapazitäten neu in den Radsport kommen, wie auch ich selbst einst. Im Kontakt mit ihnen komme ich aus dem Zitieren von Gallwey gar nicht mehr heraus. Stellen Sie sich vor: Zum ersten Mal in einem Feld fahren, von links, rechts hinten und vorne bedrängt werden, dabei zur Genüge um die Wichtigkeit der richtigen Positionierung gehört haben, Ellbogen stellen!, Verpflegung nicht vergessen, das Rennen beobachten, den Überblick darüber behalten, welche Taktiken gefahren werden, verstehen, wer wann wegfährt, im richtigen Moment am richtigen Ort sein, sich in Abfahrten und um Kurven geschmeidig mitbewegen, Energie sparen, Aufgabe erfüllen, Leistung abrufen, nicht stürzen, gut sein. Damit sind die besagten jungen Talente konfrontiert.