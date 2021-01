7 Fragen und Antworten – Was wir noch übers Impfen im Kanton Bern wissen müssen Es herrscht einige Verwirrung rund ums Impfen. Wird das Pflegepersonal bereits geimpft oder noch nicht? Was ist, wenn ich bereits Antikörper habe? Die Antworten. Benjamin Lauener

Die Chancen, dass Lehrer priorisiert geimpft werden, stehen schlecht. Es entspräche nicht der Impfstategie des Kantons Bern. Foto: Beat Mathys

Wird das Pflegepersonal bereits geimpft oder noch nicht?

Teilweise. Wenn ein mobiles Impfteam ein Pflege- oder ein Altersheim besucht, werden gleich auch die impfwilligen Betreuungspersonen geimpft. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt die Pflegerin oder der Pfleger ist. Da das Gesundheitspersonal jedoch nicht in die Impfgruppe A gehört, kommt es jetzt noch nicht generell an die Reihe. Zur Impfgruppe A gehören ausschliesslich Personen über 75 Jahren. «Gesundheitspersonal, das direkt mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten zu tun hat, hat jedoch eine Vorrangstellung, so Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI). «Die Spitäler werden das impfwillige Personal selbst impfen und erhalten den Impfstoff von uns. Der Einbezug der Spitäler in die kommende Phase wurde soeben gestartet.»