50-jährige Frauen und Sex – Was will ich eigentlich wirklich? Nicht nur in Serien und Büchern, sondern auch im echten Leben: Frauen um die 50 entdecken die sinnliche Wiederbelebung ihres Körpers. Manche Männer kommen da nicht ganz mit. Karina Lübke , phz

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis kehren im Lauf des Jahres mit einer neuen «Sex and the City»-Produktion zurück. Das Bild datiert aus dem Jahr 2010. Foto: Keystone

Die ersten Zweifler liessen nicht lange auf sich warten: Kaum hatte der Sender HBO das Revival der Kultserie «Sex and the City» verkündet, tauchte zwischen den Freudenbekundungen der Fans im Netz hier und da Skepsis auf. Ob es denn ohne Kim Cattrall alias Samantha überhaupt noch Sex geben werde? Und überhaupt, die Darstellerinnen hätten ja inzwischen alle die fünfzig überschritten...

Die Ankündigung des Senders war diesbezüglich - ausser der Ankündigung, dass Kim Cattrall nicht mit dabei sein werde - wenig erhellend: «Nachdem es einst darum ging, wie die Freundinnen das komplizierte Beziehungsleben in ihren Dreissigern durchlebten, steht in 'And Just Like That ...' das noch kompliziertere Leben in ihren Fünfzigern im Mittelpunkt.» Sex? Affären? Dates? Seitensprünge? Mit keinem Wort erwähnt.