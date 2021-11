Kommentar zu Duttweilers Erbe – Was will die Migros eigentlich sein?

Ab 2023 vielleicht in jeder Migros-Filiale: Ein Regal mit Spirituosen in einer Migrolino-Tankstelle. Foto: Keystone

Die Delegierten des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) haben sich am Samstag entschieden, die Genossenschafterinnen und Genossenschafter abstimmen zu lassen, ob die Migros-Supermärkte Wein und Bier verkaufen sollen. Das ist ein riskanter Zug, denn es gibt ausser Umsatz nichts zu gewinnen – aber viel zu verlieren.

Das Vorhaben hat etwas von einer Verzweiflungstat, lenkt es doch von den wahren Problemen ab. Denn an den Ursachen der Wachstumsschwäche ändert der Alkohol nichts. Die Preis-Leistungs-Führerschaft – seit 95 Jahren das zentrale Versprechen der Migros – ist an die Discounter verloren gegangen. Die komplexe Struktur sorgt für Reibungsverluste, hohe Kosten und mangelnde Schlagkraft. Die Chefs im MGB und die Regionalfürsten ziehen nicht mehr am gleichen Strick.