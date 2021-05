Fühlt man sich noch als sich selbst, wenn der eigene Name in offiziellen Dokumenten plötzlich anders aussieht und klingt? Foto: Getty Images

Ersetzt jemand das «ks» in meinem Namen Aleksandra mit einem «x», da es der hier «üblichen» Schreibweise entspricht, fühlt es sich nicht mehr an wie mein Name. «Dein ks ist wie mein ć», schreibt mir jemand, nachdem ich den Artikel meiner Kollegin Paula Scheidt über Robert Matešić in den sozialen Medien gepostet habe.

Als der Arzt aus Zürich mit kroatischen Wurzeln sich einbürgern liess, musste er seinen Namen unfreiwillig ändern. Der vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement verwendete Zeichensatz, der beim Erfassen von Personendaten zum Einsatz kommt, sieht kein ć vor. Das bedeutet, dass Tausende im Pass einen neuen Namen kriegen.