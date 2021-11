Elternfrage zum Schummeln und Lügen – Was, wenn mein Kind dauernd lügt? Wie viel Flunkerei ist normal? Oder ab wann werden Lügengeschichten von Kindern zu einem Problem? Daniela Melone klärt auf. Daniela Melone

Lernprozess oder Vergehen: Korrekt auf kindliche Lügen zu reagieren, ist gar nicht so leicht. Illustration: Benjamin Hermann

Ich bin mir total bewusst, dass Kinder sich ab und zu durch ihren Alltag schummeln. Und manchmal gehören dazu auch Lügen, wie: Ich habe die Zähne sicher geputzt, die Schokolade nicht aus dem Schrank genommen etc. Aber in den vergangenen Wochen habe ich bei unserem Sechsjährigen das Gefühl, dass er sich mehr und mehr in solche Lügengebilde und Geschichten verstrickt. Spreche ich ihn darauf an, reagiert er meist nur wütend und lässt mich stehen. Wie soll ich vorgehen? Leserfrage von Manuela aus Zürich

Liebe Manuela, herzlichen Dank für Ihre Frage. Wir alle können uns wahrscheinlich noch lebhaft an eigene, ähnliche Situationen aus unserer Kindheit erinnern. Und daran, wie wir uns beim Schummeln gefühlt haben. An das Gefühl, ertappt wordem zu sein und mit etwas konfrontiert zu werden, von dem wir wissen, dass wir es nicht hätten tun sollen. Daran, dass wir nicht die Wahrheit gesagt haben – und zu ahnen, dass unsere Eltern das genau wussten.