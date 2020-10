Beratungshotline Arbeitssituation – Was, wenn ich den Job verliere? Wurde Ihnen aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt? Oder anders: Suchen Sie einen neuen Job? Diese Zeitung bietet eine Beratungshotline zum Thema Stellenwechsel an. Rahel Guggisberg

Eine berufliche Neuorientierung braucht Mut und Kreativität. Foto: Getty Images

Viele gehen morgens lustlos zur Arbeit. Sie haben das Gefühl, ihr eigenes Potenzial nicht auszuschöpfen. Der Berner Coach und Prozessbegleiter Marco Zaugg sagt: «Es braucht Kreativität, sich beruflich neu zu orientieren. Man muss den Mut haben, die gewohnten Bahnen und die Komfortzone zu verlassen, um seiner Berufung näherzukommen.» Gerade jetzt in dieser Krise stellt er fest: Mehr Menschen machen sich Gedanken über ihre Arbeit, hinterfragen sie. Ein CEO, der vor Corona ständig beruflich ins Ausland reiste, war während des Lockdown plötzlich einen Monat in den Bergen und arbeitete von dort aus. Er frage sich heute: «Warum habe ich mir vorher diesen Stress angetan?» Er bringt nun bewusst mehr Ruhe in seine Arbeit.

Mehr Angst

Beim Berufsinformationszentrum BIZ in der Stadt Bern stellt man fest, dass die Angst um den Job häufiger eine Rolle spielt bei den Ratsuchenden. «Oft ist es eine Mischung von Unzufriedenheit in der aktuellen beruflichen Situation, Angst vor einem Stellenverlust, aber auch Neugier an einer Veränderung», sagt Sandra Pfandl vom BIZ. Die persönliche Situation der Betroffenen werde eingehend besprochen. Die Corona-Krise führe Menschen oft unvorbereitet in eine Situation, in der sie ihre Laufbahn neu planen müssen.

Wie soll jemand vorgehen, der eine Änderung sucht? Zuerst ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, ob man in seinem Beruf bleiben will oder nicht. Fasst jemand einen Berufsumstieg ins Auge, um sich besser zu qualifizieren, ist das Abklären der eigenen Berufsinteressen ein erster Schritt.

Genau aus diesen Gründen hat sich auch der 26-jährige Polymechaniker Peter L.* beim BIZ gemeldet. Er arbeitet in einem Betrieb, der wegen der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet hat, und möchte sich auf eine allfällige Entlassung vorbereiten. Für ihn steht eine neue Ausbildung im Vordergrund. Er hatte zu Beginn der Beratung schon Ideen, zum Beispiel eine Tätigkeit im sozialen Bereich. «Wir zeigten ihm dann in diesem Bereich die Berufslandschaft auf», sagt Sandra Pfandl. Da er für weitere Ideen offen ist, füllte er einen Berufsinteressentest aus. Dieser zeigte, dass für ihn auch andere Berufsfelder wie Verkehr und Natur infrage kommen. Das BIZ informierte ihn über diese Ausbildungen. Zudem absolviert er nun Schnuppertage im sozialen Bereich. Peter L. fühlt sich nach der Beratung besser, würde es zu einer Kündigung kommen, hat er nun Ideen, wie es für ihn weitergehen könnte.

Die Kündigung

Bei einer Entlassung überwiegt in der Regel zunächst das Gefühl der Enttäuschung. Wenn der erste Schock aber verdaut ist, hilft es, darüber nachzudenken, ob die neue Situation nicht eine gute Gelegenheit für berufliche Veränderungen ist. Man sollte sich fragen, welche Karriereambitionen man hat und was fehlt, um diese zu erreichen. Vielleicht nutzt man diese Zeit, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen oder die Work-Life-Balance zukünftig neu auszutarieren.

Die Corona-Krise haben einige für sich auch als Chance genutzt, sagt der Coach Marco Zaugg. Er begleitet beispielsweise einen 48-jährigen Mann, der in einer führenden Rolle im Marketing und in der Kommunikation tätig war. Mit dem Lockdown stellte er sich die Frage, was er da eigentlich mache. Er konnte den Sinn seiner Arbeit nicht mehr erkennen und hat inzwischen die Stelle gekündigt. «In gemeinsamen Gesprächen unterstütze ich ihn nun auf dem Weg zur Neuorientierung», sagt Zaugg. Für ihn gilt wie für viele andere: Besser spät als nie.