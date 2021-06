Streit um Malaria-Doku – Was, wenn Bill Gates und Novartis klagen? Der Film «Das Fieber» zeigt Afrikas Kampf gegen Malaria, ohne Pharmamultis reden zu lassen. Das deutsche Fernsehen ist aufgebracht, SRF ist ausgestiegen. Pascal Blum

Bill Gates ist über seine Stiftung in die Forschung der Malariabekämpfung involviert. Foto: Getty Images

Ein Produzent, der seine Regisseurin als «verletzte Narzisstin» bezeichnet. Ein Dokfilm mit 1,3 Millionen-Franken-Budget, der nie eine offizielle Kinopremiere hatte. Das SRF, das «faire Dokumentarfilme» will und aus dem Projekt aussteigt. Eine Petition gegen «Unsinn». Und Jean Ziegler, der sagt: «Der Film ist mutig.»

Was ist los mit «Das Fieber»?

Der Dokumentarfilm der österreichischen Regisseurin Katharina Weingartner wurde von Deutschland, Österreich und der Schweiz finanziert und hatte seine Onlinepremiere am 25. April zum Welt-Malariatag. Views: 11’000. Jetzt möchte die Filmemacherin ihren Film auf eine Tour durch Länder mit hohem Malariarisiko schicken, allerdings hat die Medienbehörde in Uganda den Film verboten. Dieses Wochenende gibt es zwei Vorführungen in Basel und Zürich.