Prozess gegen Ghislaine Maxwell – Was weiss Epsteins Gefährtin? Ghislaine Maxwell soll junge Frauen für den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein angelockt und teils selbst missbraucht haben. Für ihre Aussage könnte der Millionenerbin ein Deal angeboten werden. Thorsten Denkler, New York

Ghislaine Maxwell auf einem Archivbild aus dem Jahr 1991. In jenem Jahr lernte sie den Investmentbanker Jeffrey Epstein kennen. Foto: Keystone

Im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York City, muss Ghislaine Maxwell ohne Bettlaken schlafen, und laut Medienberichten trägt sie statt der üblichen Gefängniskleidung Hose und Hemd aus Papier. Maxwell wird rund um die Uhr überwacht. Alles aus Sorge, sie könnte sich, wie vor einem Jahr ihr Freund Jeffrey Epstein, in der Zelle das Leben nehmen.