Spurensuche bei Herzogenbuchsee – Was von der alten Bimmelbahn noch übrig ist Vor genau 30 Jahren schickten die SBB den letzten Zug von Herzogenbuchsee nach Solothurn. Überbleibsel der Buchsibahn sind bis heute zu entdecken. Stephan Künzi

«Restaurant zum Bahnhof»: In Inkwil erinnert nur noch die Wirtschaft an die Buchsibahn. Der Bahnhof selbst ist längst verschwunden. Foto: Susanne Keller

Und plötzlich endet das Gleis. Verläuft sich im Nichts, ohne dass ein Prellbock darauf hinweisen würde, dass hier Schienen und Schwellen auf einmal fehlen.

Schienen und Schwellen enden abrupt: Im Industriegebiet von Herzogenbuchsee verläuft sich das Gleis der Buchsibahn im Nichts. Foto: PD Geradeaus weiter: Nach dem Industriegebiet zeigt das Schotterbett den Verlauf der Buchsibahn an. Foto: PD 1 / 2

Buchsibahn hiess die Linie, die jahrzehntelang am Bahnhof Herzogenbuchsee von der alten Hauptachse Olten–Bern abzweigte. Noch heute verlässt das Gleis den Bahnhof über jene grosszügig trassierte Kurve, über die die Züge früher Fahrt in Richtung Solothurn aufnahmen. Um dann aber einen Kilometer später noch mitten in der Buchser Industrie eben sein abruptes Ende zu finden.