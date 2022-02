Ausstellung im Rüttihubelbad – Was unser Auge so alles kann Die Sonderausstellung im Rüttihubelbad folgt dem Thema «Farbe erleben». Dabei sind die Installationen nur Mittel zum Zweck. Livia Bieri

In Zeiten extremer Reizüberflutung wollen die Veranstalter mit Einfachheit das Maximum erreichen. Foto: Marcel Bieri

Schon an der Eingangstür wartet das erste Ausstellungsobjekt. Durch eine Glaskonstruktion blickt man auf das Wort Sensorium, das durch das Glas verschiedene Farben annimmt. Zur eigentlichen Ausstellung in der zweiten Etage gelangen die Besucherinnen und Besucher über eine Treppe. Unten an der Treppe liegen verschiedenfarbige Steine in einer Holzkiste. Jeder Besucher soll einen Stein nehmen und in eine Kiste oben an der Treppe legen. Auf diese Weise wird der Besucherfluss kontrolliert, es sollen sich nicht zu viele Leute auf einmal an den filigranen Ausstellungsobjekten zu schaffen machen.