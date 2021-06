Drei Tote in Würzburg – Bald informiert Polizei über die Messerattacke – Was bisher bekannt ist War der Täter von Würzburg psychisch verwirrt oder gab es tatsächlich einen islamistischen Hintergrund? Die Polizei sucht nach dem Motiv des Angreifers. Am Nachmittag will sie sich äussern. Katharina Federl

Blumen und Kerzen sind am Barbarossaplatz aufgestellt, wo am Freitag drei Menschen zu Tode kamen. Aus welchen Motiven der Täter handelte, ist bislang unklar. Foto: AP

Was ist in Würzburg passiert?

Offensichtlich ohne jede Vorwarnung hat ein 24 Jahre alter Mann am späten Freitagnachmittag in der unterfränkischen Stadt Würzburg (DE) drei Menschen getötet und fünf weitere schwer verletzt. Zwei davon schweben auch am Samstag noch in Lebensgefahr. Zudem soll es laut Polizeiangaben weitere Leichtverletzte geben, zwei von ihnen konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen. Auch ein kleiner Junge ist unter den Verletzten, sein Vater wahrscheinlich tot.



Der Angriff begann im Kaufhaus Woolworth am Barbarossaplatz in der Innenstadt, wo die drei Menschen zu Tode kamen. Anschliessend lief der Täter auf die Strasse und griff weitere Passanten an, die er nach bisherigem Kenntnisstand wohl gar nicht kennt. Laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sind viele Frauen unter den Opfern. Videos in den sozialen Medien zeigen einen Mann in beigem Pullover, mit weisser FFP2-Maske und einem langen Messer in der Hand. Und sie zeigen, wie mehrere Passanten schliesslich versuchen, den Mann aufzuhalten, bis die Polizei eintrifft. Diese wurde gegen 17 Uhr alarmiert.

Wer ist der Täter?

Bei dem Täter handelt es sich nach Informationen dieser Zeitung um den 24-jährigen Jibril A.. Er soll 1997 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren sein. Innenminister Joachim Herrmann zufolge lebt er bereits seit 2015 in Deutschland, zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erhielt der 24-Jährige subsidiären Schutz. Ob er vorbestraft ist und wie er nach Deutschland kam, ist bislang nicht bekannt.



Nach Angaben des Würzburger Oberbürgermeisters Christian Schuchardt sei er der Polizei jedoch bekannt gewesen. Erst vor wenigen Tagen sei er erstmals psychisch auffällig geworden und zwangsweise in Behandlung gewesen, sagte Herrmann. Seine Opfer habe er wohl wahllos attackiert, sie «waren zur falschen Zeit am falschen Ort».

Welches Motiv hatte er?

Die genauen Hintergründe der Attacke mitten in der Würzburger Innenstadt sind weiterhin unklar. Nach neuesten Erkenntnissen gibt es jedoch Hinweise auf ein islamistisches Motiv des Täters. Bei seiner Vernehmung habe er eine Äusserung gemacht, die auf religiösen Fanatismus schliessen lasse, heisst es nach dpa-Informationen am Samstag aus Sicherheitskreisen. Hinweise auf Kontakte zu militantischen Salafisten gebe es bisher jedoch nicht. Innenminister Herrmann zufolge habe ein Zeuge angegeben, der Verdächtige habe bei der Tat «Alluha Akbar» (deutsch: Gott ist gross) gerufen. Aber die Ermittler schliessen auch nicht aus, dass der 24-Jährige unter einer psychischen Krankheit leide und diese Hintergrund der Tat sei.

Wie gehen die Ermittlungen weiter?

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat laufen derzeit auf Hochtouren. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müssen nun Sicherheitsbehörden von Bund und Land klären, warum so etwas passieren konnte. Die Kriminalpolizei Würzburg stehe in engem Austausch mit dem Bayerischen Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Würzburg, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.



Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) äusserte sich am Samstag zu der Attacke. «Ich bin von dieser unfassbar brutalen Tat tief erschüttert», sagte er. Eine abschliessende Bewertung des Tatmotivs sei noch immer nicht möglich.

Messerattacke in Bayern Junger Somalier sticht auf Frauen ein Bereits am späteren Abend wurde ein Grossteil des Gebietes rund um den Barbarossaplatz abgeriegelt, auch am Samstag ist die unterfränkische Polizei verstärkt in der Würzburger Innenstadt präsent. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Der Täter konnte bereits direkt nach der Attacke durch einen Polizeischuss gestoppt und festgenommen werden. Er erlitt einen Oberschenkeldurchschuss, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Hinweise auf einen zweiten Täter haben die Ermittler nicht.



Die Beamten sind nun in der Obdachlosenunterkunft unterwegs, wo der 24-Jährige zuletzt lebte – ob sie Beweise sichern konnten, verraten sie am Samstagvormittag noch nicht. Auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag um 15 Uhr soll über den aktuellen Stand informiert werden.

