Q & A zu häuslicher Gewalt – Was tun, wenn meine Nachbarin verprügelt wird? Der grösste Teil der häuslichen Gewalttaten ist der Polizei nicht bekannt. Das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn sie in ihrem Umfeld Gewalt mitbekommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Dina Sambar

Häusliche Gewalt spielt sich oft im Verborgenen ab. Foto: Keystone

Soll ich eingreifen, wenn ich höre, wie in der Nachbarwohnung jemand geschlagen wird?

Wenn man nichts unternimmt, schützt man den Täter und nimmt in Kauf, dass dem Opfer etwas Schlimmes geschieht. Allerdings darf man sich dabei nicht selber in Gefahr bringen. Manchmal reicht ein kurzes, anonymes Klingeln an der Haustür: «Kennt man die Nachbarn und fühlt sich sicher, kann man auch nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Eventuell kann man sich dafür auch mit anderen Nachbarn zusammentun», sagt Sonja Roest, Leiterin Fachreferat des Justiz- und Sicherheitsdepartements, das thematisch für häusliche Gewalt zuständig ist. Bei der Einschätzung der Gefahr sei das Bauchgefühl ausschlaggebend: «Wenn Sie Angst haben oder Schmerzensschreie hören, ist es schwierig zu beurteilen, ob sich die Aggression auch gegen Sie richten wird. Im Zweifelsfall rufen Sie lieber die Polizei.»