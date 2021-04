Berner Bücher – Was tun, wenn fast alles zu ist? Lesen! Über diese fünf neuen Bücher von Berner Autorinnen und Autoren sollten Sie Bescheid wissen, damit Sie beim gepflegten Zoom-Gespräch mitreden können. Mirjam Comtesse

Mit Büchern kann man und frau in die grosse weite Welt entfliehen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Ein Garten als Lebensschule

Beat Sterchi: « Capricho » , Diogenes 2021, 272 S., ca. 32 Fr.

Für wen?

Garten- und Literaturfreunde.

Worum geht es?

Der Icherzähler in «Capricho», dem neuen Buch des Berner Schriftstellers Beat Sterchi, will in seinem spanischen Sommerhaus die Geschichte des Dorfes um ihn herum aufschreiben. Doch er findet den roten Faden nicht. Aus einer Laune («capricho» auf Spanisch) heraus beginnt er, den Garten zu bestellen. Dabei lernt er nicht nur die Schönheit der Natur kennen, sondern auch die Parallelen zwischen Gartenarbeit und Schreiben.

Was ist so gut daran?

«Capricho» ist eines dieser Bücher, die beim Lesen nach und nach einen unwiderstehlichen Sog entfalten. Fast hat man das Gefühl, mit dem Autor in seinem Garten zu stehen, die Fliegen zu hören, die Hitze zu spüren, die Erde zu riechen und mit ihm an seinem Schreibtisch nach Worten zu ringen. Und mit ihm lernt man, die Schönheit des Augenblicks zu schätzen.