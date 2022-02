Berner Start-up – Was tun, wenn die Haut juckt? Ein Jungunternehmen will Menschen mit Neurodermitis über eine App behandeln. Als Ergänzung sei das durchaus sinnvoll, sagt ein Hautarzt. Mirjam Comtesse

Besonders im Winter leiden viele an Neurodermitis. Die App Nala bietet digitale Therapiebegleitung an. Foto: Getty Images

Viele kennen das Problem vor allem im Winter: trockene Hautpartien, die jucken. Sie entzünden sich und verlieren ihre natürliche Schutzfunktion, sodass Keime eindringen können. Das häufige Händewaschen und Desinfizieren verschlimmert das Problem oft. In der Schweiz leiden laut dem Universitätsspital Zürich 5 bis 15 Prozent der Bevölkerung an Neurodermitis, haben also chronische Schübe von Hautekzemen.