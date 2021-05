Den Ernstfall geübt – Was tun, wenn der Strom ausfällt? Die RFO Bödeli probte erstmals gemeinsam mit dem Zivilschutz den Ernstfall, und zwar den Zusammenbruch der Stromversorgung. Roger Probst

Gruppenführer Alexander Srdic (l.) erklärt den Kursteilnehmern vor dem Beatushus die Handhabung des benzinbetriebenen Notstromaggregats. Foto: Monika Hartig

«Letztes Jahr beim Betrieb der Corona-Hotline haben wir gemerkt, wie wichtig das Funktionieren der Telefon- und IT-Infrastrukturen im Krisenfall ist. Wir mussten die Hotline damals noch ausserhalb des Beatushus organisieren», sagte Patrick Maurer, Chef der Regionalen Führungsorganisation RFO Bödeli. Sie tritt bei aussergewöhnlichen Lagen in den elf angeschlossenen Gemeinden der Region in Aktion.

«Im Krisenfall ist es gut, wenn die Leute sich bereits kennen.» Adrian Schürch, Kommandant der Zivilschutzorganisation Jungfrau

Seit Jahren unterstützt die Zivilschutzorganisation (ZSO) Jungfrau unter Kommandant Adrian Schürch die Führung des RFO im Ernstfall. In Zukunft will man vermehrt gemeinsam üben. Rund 25 für die Führungsunterstützung ausgebildete Mitglieder von RFO und ZSO absolvierten am Mittwoch erstmals einen eintägigen Kurs, der im Beatushus und im Kommandoposten Bödeli des Zivilschutzes stattfand. «Im Krisenfall ist es gut, wenn die Leute sich bereits kennen», so Adrian Schürch.