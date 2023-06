Das nahezu gleichzeitige Ertrinken von etwa 600 Flüchtlingen im Mittelmeer und die Suche nach fünf U-Boot-Fahrern vor der kanadischen Küste wurde zum Anlass zum Whataboutismus über den Wert von Menschenleben. Fotos: AFP

Ich verzweifle am Whataboutism. «Ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu, wenn ich über meine Probleme spreche.» – «Aber was ist mit den Zeiten, in denen du nicht zugehört hast, als ich über meine Arbeit gesprochen habe?» Oder: «Ich bin für mehr Klimaschutz. Ich bin definitiv für dieses Klimaschutzgesetz, aber das reicht nicht…» Sie: «Aber was ist mit den anderen Ländern wie China und Indien?» Wie kann ich dagegen argumentieren? C.M.

Liebe Frau M.

Man kann zum Beispiel (im Privaten) sagen: «Ja, okay, aber können wir erst einmal bei dem einen Thema bleiben?» Ansonsten lässt sich nichts gegen Whataboutismus ausrichten, denn er ist nicht so falsch wie er nervt. Whataboutismus ist der zappelige Zwilling des bedächtigen Prinzips der Verhältnismässigkeit.

Da in unserer Welt vielleicht nicht Alles mit Allem, aber doch Vieles mit Vielem zusammenhängt, orientieren wir uns anhand von Vergleichen. Wenn es sich mit XY so verhält, was ist dann mit YZ? Die Lösung lautet dann meistens nicht: Aber das hat doch gar nichts miteinander zu tun. (Solche Fälle gibt es natürlich auch: Verschwörungstheoretiker*innen sind gross darin, auch das realiter unverbundene zu einem Gordischen Knoten zu verknüpfen.)

Die Frage «Haben wir denn keine anderen Probleme?» (Schüler*innen könnten das eigentlich unter jede Mathe-Hausaufgabe stempeln) ist tricky. Probleme löst man nicht dadurch, dass man auf grössere Probleme verweist. Trotzdem kann man durchaus finden, dass der Anti-Woke-Wahn in einem Missverhältnis zur tatsächlich praktizierten Cancel Culture in autokratischen und diktatorischen Staaten steht.

Medien griffen zum Whataboutismus, als sie erklärten, warum «UNS» tote Milliardäre mehr interessieren als Flüchtlinge.

Das Ertrinken von etwa 600 Flüchtlingen im Mittelmeer unter der Beobachtung der Küstenwache und die nahezu gleichzeitige Suche nach fünf U-Boot Fahrern vor der kanadischen Küste wurde zum Anlass zum Whataboutismus über den Wert von Menschenleben. Manche sahen sich im Namen der Menschlichkeit zur Härte gegenüber den Tauch-Touristen geradezu moralisch verpflichtet, während andere das Mantra herunterbeteten, das eine habe doch nichts mit dem anderen zu tun.

Viele Medien griffen dabei zu einer besonders stupiden Art des Whataboutism, indem sie ellenlange Strecken der Berichterstattung über die «Titan» mit einem Expert*innen-Interview ergänzten, warum «UNS» tote Milliardäre mehr interessieren als das Schicksal von ertrinkenden Flüchtlingen.

So als hätten sie es nicht selbst in der Hand, ihre von skandalöser Unverhältnismässigkeit triefende Berichterstattung in eine vernünftig gewichtende zu verwandeln, in der auch nicht länger von einer «Flüchtlingskrise» geschrieben wird, «als wären Flüchtlinge die Verursacher der Krise und nicht umgekehrt ihr Produkt» (Ronya Othmann).

