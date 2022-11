Geldblog: Folgen der Inflation – Was tun gegen den Kaufkraftverlust? Die Teuerung steigt und steigt – und vermindert den Wert des Ersparten. Schlagen kann man die Inflation nur, wenn man mehr Rendite erzielt, als die Teuerung ausmacht. Martin Spieler

Schrumpfende Sparbatzen, strauchelnde Märkte: Im Anlagejahr 2022 ist es anspruchsvoll, sein Vermögen zu erhalten. Illustration: Christina Baeriswyl

Ihr früherer Blogbeitrag zu den zu Ende gegangenen Negativzinsen war aufschlussreich. Dabei schrieben Sie, dass man als Sparer mit viel liquiden Mitteln inzwischen ein anderes Problem habe, das gravierender ist: die Inflation. «Die Teuerung nagt am Wert des Geldes», hiess es im Beitrag. Meine Frage: Was mache ich gegen dieses Nagetier Teuerung mit meinem aktuell hohen Cashbestand? Leserfrage von A.S.