Geldblog: Altersvorsorge optimieren – Was tun bei einer Lücke in der Pensionskasse? Geld von der 3. in die 2. Säule zu transferieren, bietet Vorteile. Trotzdem sind bei Vorsorgelücken andere Lösungen vorzuziehen. Martin Spieler

3.-Säule-Geld sollte besser investiert als auf dem Konto liegen gelassen werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin knapp 50 und angestellt. Da ich erst spät ins Erwerbsleben kam, habe ich in der Pensionskasse eine Lücke. Der mögliche Einkauf wäre bei 72’000 Franken. Ich besitze aber ein 3.-Säule-Konto und zusätzlich ein Vermögen von rund 40’000 Franken. Ich bin bis anhin das Thema Vorsorgelücke nicht angegangen. Nun frage ich mich, ob es Zeit dafür wäre. Und lohnt es sich, wenn ich das Geld aus der 3. Säule in die 2. Säule transferiere? Leserfrage von P. P.

Grundsätzlich ist es erlaubt, dass Sie Gelder, die Sie in der steuerbegünstigten Säule 3a gespart haben, in Ihre Pensionskasse überführen, um damit eine Lücke in der 2. Säule zu füllen. Einen Steuervorteil haben Sie bei diesem Schritt allerdings nicht: Denn wenn Sie die Gelder der Säule 3a entnehmen und gleich in die Pensionskasse transferieren, ist dies steuerlich neutral. Sie müssen die Entnahme des Geldes nicht versteuern, profitieren aber auch nicht vom Steuerabzug, der freiwillige Einzahlungen in die 2. Säule besonders attraktiv macht.