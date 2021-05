Geldblog: Grüne Anlagetipps – Was taugt das Nachhaltigkeitslabel? Geldberater Martin Spieler erklärt die ESG-Kriterien und sagt, wie Sie mit Ihrem Erspartem Gutes tun können. Martin Spieler

Megatrend: Erneuerbare Energien sowie weitere nachhaltige Themen werden sich in der Finanzwelt durchsetzen. Foto: Getty Images

Ich möchte mit meinem Geld einen anständigen Beitrag zur Welt leisten und nicht nur auf die Rendite schauen. Mein Sparbatzen soll nachhaltig investiert werden. Wie sehen Sie das: Was heisst nachhaltig in Bezug auf Finanzinvestments in der Praxis tatsächlich? Leserfrage von A.R.

Nachhaltigkeit ist ein riesiger Megatrend, den wir hier sehen. Fast alle Akteure des Schweizer Finanzplatzes sind auf diesen Zug aufgesprungen. Es herrscht eine grosse Intransparenz. Jeder behauptet, dass seine Anlagen nachhaltig sind, selbst wenn diesen nur ein grünes Mäntelchen angelegt wurde. Doch nicht alles, was sich nachhaltig nennt, ist es tatsächlich. Das ist auch gar nicht möglich. In so kurzer Zeit konnten sich viele Akteure das vertiefte Wissen gar nicht aneignen, das es braucht, um einen Nachhaltigkeitsansatz zu implementieren. Es gibt darum grosse Qualitätsunterschiede.