Homepod im Test – Was taugt Apples neuer Funklautsprecher? Der Techkonzern hat den 2021 aus dem Sortiment geworfenen Lautsprecher zurückgebracht. Wir haben ihn ausprobiert.

Der neue Homepod kurz erklärt. Video: Rafael Zeier

«Ein Flop!», «Das falsche Produkt zur falschen Zeit», «Keine Konkurrenz für Alexa und Google»: Die Kommentare waren harsch, als Apple 2021 den Homepod in Rente schickte. Ich war eher enttäuscht. Just als der Homepod richtig gut wurde, warf Apple die Flinte ins Korn.

Gestartet war der Homepod 2017 als teurer Premium-Funklautsprecher, der dann aber wegen Siri selbst gegen billigere Amazon- und Google-Lautsprecher schlecht aussah. Ich kaufte mir meinen ersten (und kurz darauf den zweiten) aus einem ganz anderen Grund: Ich wollte mir ein unkompliziertes Heimkino-System basteln. Per Funk sollte die Apple-TV-Box die zwei Homepods ansteuern – fertig ist das kabellose Heimkino für Faule.

Es ging in die Hose. Software und Verbindung waren nicht so weit – und Apple hatte das auch gar nicht vorgesehen. Doch das änderte sich in den folgenden Jahren. Mit jedem Update für die TV-Box wurden die Homepods besser. Doch eben: Als sie gut wurden und mit dem TV harmonierten, nahm sie Apple aus dem Sortiment. Als Ersatz gab es den kleinen Homepod Mini. Fortan lebte ich in Sorge, dass meine Homepods den Geist aufgeben. Zumal die Gebrauchtpreise durch die Decke gingen. Offensichtlich hatten auch andere realisiert, wie gut der von Apple ungeliebte Lautsprecher geworden ist.

Mini statt Verbesserungen

Damit ist nun Schluss. Seit knapp einer Woche habe ich einen Ersatz im Einsatz: den neuen Homepod. Apple hat den Lautsprecher neu aufgelegt. Für 300 Franken bekommt man nun zu einem etwas günstigeren Preis den nahezu identischen Lautsprecher. Der neue Homepod lässt sich genauso per iPhone und Siri steuern, und nebenher dient er als Steuerzentrale fürs Smarthome.

Die Unterschiede sind im Alltag marginal. Der Deckel und der Boden sehen minimal anders aus, das Stromkabel kann man nun leicht selber wechseln (dafür ist es etwa zehn Zentimeter kürzer), und wüsste man es nicht, käme man kaum auf die Idee, dass im Inneren etwas andere Technik steckt.

Den neuen Homepod erkennt man an der leicht abgesenkten Deckplatte. Foto: Rafael Zeier

Statt einem iPhone-Prozessor kommt nun ein Apple-Watch-Prozessor zum Einsatz. Sein auffälligstes Merkmal ist der etwas geringere Stromverbrauch. Wenn der Lautsprecher einfach nur dasteht, braucht er nun knapp 1 Watt. Beim Vorgänger waren es etwas unter 2 Watt.

Spannender ist der neue Funkstandard Thread (Mehr dazu: Endlich sprechen die Geräte miteinander). Damit kann der Homepod nun (wie schon der Homepod Mini) smarte Glühbirnen, Thermostate oder Steckdosen steuern. Das Vorgängermodell hatte neben WLAN nur Bluetooth. Zudem stecken im Homepod Sensoren für Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, die man für Automationen nutzen kann.

Die zweite Neuerung interessiert die Audio-Fans. Das neue Modell hat nun nur noch fünf statt wie zuvor sieben Hochtöner. Beim direkten Vergleich fällt zwar auf, dass der Neue etwas leiser und weniger übertrieben basslastig klingt. Doch hat man nur den Neuen zur Hand, fällt es nicht auf. Er klingt rundum raumfüllend – und etwas effekthascherisch, wie eh und je. Gerade wenn man deren zwei als Stereopaar koppelt, klingt es in allen Ecken der Stube sehr gut, und bei Filmen kommt (verbunden mit dem Apple TV) Kino-Feeling auf.

Alte Schwächen

Insgesamt ist der neue Homepod ein würdiger Ersatz für den Alten. Im Guten wie im Schlechten. Er bringt alle Schwächen des alten Homepods mit – und eine neue: So ist es nicht möglich, einen neuen Homepod mit einem alten als Stereo-Paar zu koppeln. Zu unterschiedlich sind offensichtlich die akustischen Eigenschaften. Per Airplay kann man aber natürlich beide gleichzeitig mit derselben Musik bespielen.

Die eine altbekannte Schwäche ist Siri. Apples Sprachassistentin ist in den letzten Jahren nicht schlauer geworden. Sie kann auf Zurufen keine Musik von Spotify oder Radiostationen abspielen. Beides muss man selbst per Airplay vom iPhone auf den Lautsprecher schicken. Wer dagegen Apple Music nutzt, den hauseigenen Streamingdienst, kann sich an Sprachsteuerung und speziellem Rundumklang erfreuen.

Am Ende leidet die Kundschaft.

Es wäre höchste Zeit, dass Apple und Spotify ihren kleinlichen Kleinkrieg endlich beilegen. Denn egal wer nun schuld ist, am Ende leidet die Kundschaft beider Firmen.

Sorgte es beim ersten Homepod noch für Stirnrunzeln, dass so ein teurer Lautsprecher keine Audioeingänge hat, ist die Lage heute eine andere. Wie bei Funkkopfhörern hat man sich in weiten Teilen der Bevölkerung daran gewöhnt oder mindestens damit abgefunden, dass Tonsignale nur noch per Funk übermittelt werden.

Wer weiterhin auch Kabel nutzen möchte und damit nicht komplett von Clouds und Techkonzernen abhängig sein will, muss auf Funkkomfort verzichten oder extra zahlen. Sehr gut gefallen aktuell die Ace 30 des Schweizer Herstellers Piega (Test folgt). Die haben Airplay, Spotify Connect und alle erdenklichen Anschlüsse. Kosten dann aber auch mehr als das Dreifache eines Homepods.

Und schliesslich ist da noch der offensichtlichste Nachteil: Die Homepods haben keinen Akku. Sprich, man kann sie nicht frei in der Wohnung platzieren oder mal eben mit auf den Balkon nehmen wie den Sonos Roam oder die Ueboom-Boxen von Logitech.

Das Fazit

Wer nur Apple-Geräte und -Dienste nutzt, sich nicht mit Audiokabeln herumschlagen möchte und trotzdem gerne Musik hört, wird am neuen Homepod viel Freude haben. Wer im Haushalt auch Android-Geräte hat, lieber Spotify statt Apple Music nutzt oder wert auf einen allwissenden Sprachassistenten legt, muss sich gut überlegen, ob es nicht ein vielseitigerer Lautsprecher etwa von Sonos, Google oder Amazon sein soll.

Hi-Fi-Fans – so sie überhaupt bis hierhin gelesen haben – brauchen sowieso keine Tipps. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Und das dürfte kaum ein Funklautsprecher sein.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

