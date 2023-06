Chaos am Flughafen Genf – «Was? Streik? In der Schweiz?» Mit Ferienträumen angereist, stehen sie fassungslos vor den Check-in-Schaltern: In Genf stranden zurzeit Tausende Passagiere, doch das Flughafenpersonal führt seinen Arbeitskampf weiter. Philippe Reichen aus Genf

Vor dem Flughafen Genf spielen sich am Freitag chaotische Szenen ab: Während die Flughafenangestellten streiken, drängen Hunderte Passagiere in die Check-in-Halle. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Bahnhof Lausanne, 4.51 Uhr. Im Regionalzug mit Destination Genfer Flughafen platzieren zwei Frauen ihre Rollkoffer, lassen sich auf die Sessel fallen und werfen sich schweigend Blicke zu. «Geschafft!» lässt sich ihren Augen ablesen.

Fünf Sekunden und eine Frage später wechselt die Stimmung abrupt. Ob sie denn nicht wüssten, dass der Flughafen wegen einer Lohnreform bestreikt werde, heisst die Frage. Die Frauen schauen sich ungläubig an und schütteln die Köpfe. «Was? Streik?», fragen sie zurück und signalisieren, worüber sie nichts wissen, wollen sie auch nicht diskutieren, um diese Uhrzeit schon gar nicht.

«Wir gehen jetzt an den Aéroport und nehmen unser Flugzeug!», sagt eine von ihnen. Damit hat sich für sie das Thema erledigt, und die beiden fühlen sich in ihrer Haltung bald bestärkt: Denn im Regionalzug nach «Genève Aéroport» steigen immer mehr Leute zu – und auch sie schieben Rollkoffer vor sich her.

Direkt in die Sackgasse

Doch ein Blick auf die Website des Genfer Flughafens lässt nur einen Schluss zu: In seiner 104-jährigen Geschichte wird er am Freitag zum ersten Mal bestreikt. Die beiden Frauen fahren im Regionalzug also in eine – zumindest temporäre – Sackgasse. Aufgrund eines angekündigten Streiks «mehrerer kritischer Dienste» am Genève Aéroport habe man entschieden, die Start- und Landebahn zwischen 6 Uhr und 10 Uhr zu schliessen, heisst es auf der Website. Neue Informationen werde es geben, «sobald Sicherheitsgarantien vorhanden sind».

Um 6 Uhr zeigt sich: Dutzende Flüge wurden annulliert. Wer nach Belgrad, Nizza, London oder Barcelona kommen will, muss sich gedulden. Die Swiss musste von 19 Flügen 8 annullieren und 11 auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Man habe Passagiere schon gestern Abend nach Zürich transferiert, sie würden ihre Reise nun von Zürich statt Genf starten, sagt ein Swiss-Mitarbeiter. Doch die Probleme würden nicht kleiner, denn sämtliche Swiss-Flüge seien seit gestern und auch heute komplett ausgebucht.

Passagiere versuchen auf den Bildschirmen zu erspähen, ob und wann ihre Flüge gehen. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Die Passagiere anderer Fluggesellschaften haben weniger Glück: Einige wurden informiert, ihre Flugzeuge würden «so bald wie möglich» abheben. Sie passieren schon mal die Sicherheitskontrolle, wo sich Mitarbeiter der Firma Securitas um sie kümmern. Für sie beginnt jetzt das lange Warten. Die Nervosität steigt überall.

«Wir fliegen über Katar nach Brisbane», sagt die Mutter einer Familie, sie will dort Ferien machen und die Kinder sollen ihr Englisch verbessern. «Wenn wir in Katar unseren Anschlussflug verpassen, wird die Reise definitiv zur Odyssee. Aber wenn wir in Genf um 10.15 statt um 9.15 abfliegen, sollte es reichen», spricht sich die Mutter Mut zu.

«Es gibt für einen Flughafen keinen guten Zeitpunkt für einen Streik.» Pierre Bernheim, VR-Präsident des Genfer Flughafens

Ein Paar aus Hochsavoyen hat gerade realisiert, dass sein Flug annulliert wurde wie Dutzende weitere auch und versteht die Welt nicht mehr. Das tönt dann so: «Was! Streik! In der Schweiz? Wir sind uns das von Frankreich gewohnt, aber hier in der Schweiz… Putain! Chier!»

In Genf beginnen an diesem Freitag die Schulferien. 50’000 Leute wollen an diesem Tag verreisen, hat der lokale Fernsehsender Léman Bleu errechnet. Zwischen 6 Uhr und 10 Uhr morgens sollten gemäss Flughafendirektion 8000 Passagiere Flugzeuge besteigen. Diese Zahlen müssen Pierre Bernheim, Verwaltungsratspräsident des Flughafens, beeindrucken, der noch vor wenigen Tagen selbstbewusst per Communiqué informierte, man werde diesen Sommer 3 Millionen Passagiere abfertigen und man sei bereit dafür.

Warum drückt er die Lohnreform just zum Ferienbeginn durch und riskiert allenfalls einen länger anhaltenden Streik seitens seiner Angestellten? «Es gibt für einen Flughafen keinen guten Zeitpunkt für einen Streik», sagt er. Er masse sich jedenfalls nicht an, zu unterscheiden, ob jemand in die Sommerferien oder in einem anderen Augenblick im Jahr in seine Flitterwochen verreisen wolle und in Genf sitzen bleibe.

Der Beginn einer grösseren Bewegung?

Ab 8 Uhr werden die Schlangen nicht nur in der Check-in-Halle, sondern auch vor dem Flughafengebäude immer länger. Hunderte Fluggäste drängen in die Schalterhalle. Die Lage wird immer unübersichtlicher, derweil strömen draussen immer mehr Flughafenangestellte zusammen und diskutieren eifrig. Wie viele der 1000 Mitarbeiter tatsächlich streiken, lässt sich nicht eruieren.

«Ein Streik braucht Mut, doch das Flughafenpersonal hat recht.» Natascha Wey, VPOD-Generalsekretärin

Mittlerweile ist auch VPOD-Generalsekretärin Natascha Wey eingetroffen. «Ein Streik braucht Mut, doch das Flughafenpersonal hat recht», sagt sie. Sie sehe die Notwendigkeit für Sparmassnahmen nicht. Finanziell gehe es dem Flughafen seit dem Ende der Pandemie bestens, ergänzt Pierre-Yves Maillard, Präsident des Gewerkschaftsbundes. Für den Genfer SP-Nationalrat und Anwalt Christian Dandrès ist der Arbeitskampf am Flughafen «nur der Beginn einer noch grösseren Streikbewegung in Genf». Er sagt, die Kantonsangestellten werden sich auch andernorts gegen sich verschlechternde Arbeitsbedingungen zu wehren beginnen.

Flughafendirektor André Schneider versucht mit neuen Vorschlägen, die Mitarbeitenden vom Streiken abzubringen. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

«Ich habe eine wichtige Durchsage!», ruft kurz vor neun Uhr VPOD-Sekretär Jamshid Pouranpir ins Mikrofon. Er habe einen Anruf von Flughafendirektor André Schneider bekommen. Er wollte mit einer Delegation über Lösungen verhandeln. Es gibt Pfiffe, aber die Flughafenmitarbeiter schicken Pouranpir und eine Delegation dann doch noch mit Applaus in die Verhandlungen mit Schneider.

Pfiffe für den Flughafenchef

Gegen 9.30 Uhr ist Gewerkschafter Pouranpir zurück bei seinen Leuten. Jetzt taucht auch Flughafendirektor André Schneider bei den Streikenden auf und wird gnadenlos ausgepfiffen. Doch Schneider hat eine Botschaft. Er wolle die Situation befrieden und zugleich den Entscheid des Verwaltungsrats respektieren, sagt Schneider und schlägt eine ausserordentliche Prämie und eine Erhöhung der Gewinnbeteiligung vor und verspricht, dass bis im September alle Mitarbeitenden wüssten, welchen Lohn sie künftig haben würden.

Die Schlangen vor dem Genfer Flughafen werden am Freitagmorgen immer länger. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Doch kaum hat Schneider seine Botschaft vom Zettel abgelesen, wird er niedergebuht. Die Angestellten wollen nur eines: Direktor Schneider soll die Lohnreform rückgängig machen. Schneider zieht wortlos von dannen und bald auch VR-Präsident Pierre Bernheim, der sich hinter ihm aufgestellt hat. Die Belegschaft des Flughafens beschliesst derweil einstimmig und unter Jubel, die Vorschläge der Direktion abzulehnen, ihren Streik den ganzen Tag fortzusetzen und am Samstag gleich weiterzustreiken.

Der Entscheid hat weitreichende Konsequenzen. Am Freitag können ab 10 Uhr zwar wieder Flugzeuge starten und landen, denn die insgesamt 13 Bodenlotsen, die die Piloten zu den Parkpositionen führen, haben vorgängig zugesichert, ab 10 Uhr wieder zu arbeiten. Doch am Samstag treten auch sie wieder in einen Streik, und dieser Streik dürfte länger als nur vier Stunden dauern. «Man muss hart und schnell zuschlagen», sagt ein Flughafenangestellter, sonst bleiben Streiks wirkungslos.

Die letzte Hoffnung

Für Direktor Schneider und VR-Präsident Bernheim sind das schlechte Nachrichten. Ihr Aéroport funktioniert zwar, aber im Minimalbetrieb und im Krisenmodus. Bei der Passagierabfertigung helfen inzwischen nebst streikunwilligen Flughafenmitarbeitern auch Verwaltungsangestellte und selbst Kadermitarbeiter mit. Die Flüge sind derweil ausgebucht. Tausende wollen weg. Weg aus Genf in die Ferien. Wenn sie denn können.

Gegen Mittag schaltete sich plötzlich Finanzdirektorin Nathalie Fontanet (FDP) in den Konflikt ein und bot sich als Vermittlerin an. Fontanet ist vielleicht die letzte Hoffnung für Genf, in dieser verfahrenen Situation doch noch Lösungen zu finden.

Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

