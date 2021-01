Daskonzept-Firmen in Schieflage – Was steckt hinter den nächtlichen Möbeltransporten? Kein Konkurs: Die Daskonzept AG und weitere Firmen von Ueli Biesenkamp sind immer noch aktiv. Darauf deuten nächtliche Möbeltransporte hin. Marco Zysset , Michael Gurtner

Dieses Lagerhaus nutzt die Daskonzept AG. In der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember transportierten drei Konvois Lagerbestände ab. Foto: Marco Zysset

«Wie jetzt?!», sagt François O. und starrt entgeistert auf das Display des Smartphones. «Das kann doch nicht sein!» Doch was er sieht, ist wahr: Das Foto auf dem Display zeigt einen leeren Lagerraum. Der Raum ist so leer, dass darin sogar die Kirchenmaus aus dem Sprichwort verhungern würde. François O. hatte dieser Zeitung die Adresse des Lagerhauses in Thun mitgeteilt, in welchem die Daskonzept AG über Jahre Möbel und Einrichtungsgegenstände lagerte.

Der Mann berichtet, dass die Firma Ende November und Anfang Dezember 2020 einige ihrer Angestellten damit beauftragt habe, Waren von verschiedenen Standorten in der Schweiz nach Thun zu bringen. «Als ich das letzte Mal hier war, lagerten in diesem Raum Einrichtungsgegenstände im Wert von mehreren Millionen Franken, dazu Akten und Computer aus der Halle 6», sagt er – und blickt noch einmal ungläubig auf das Foto des leeren Lagerraums. Seinen Namen will er nicht öffentlich nennen.