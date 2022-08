Geldblog: Gute Investition – Was soll ich mit dem geerbten Geld tun? Anlegen, amortisieren oder vorsorgen: Geldexperte Martin Spieler sagt, warum sich ein Investment in die eigene Vorsorge gleich mehrfach auszahlt. Martin Spieler

Weniger Risiken und Steuervorteile: Wer Lücken in seiner Altersvorsorge hat, sollte in die PK und dritte Säule einzahlen. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich überlege mir, was ich mit dem 3a-Geld meines verstorbenen Ehemanns anstellen soll. Wir haben drei gemeinsame Kinder und wohnen im eigenen Haus. Welche Variante wäre für meine Situation vorteilhaft – eine Teilrückzahlung unserer Hypothek, das weitere Finanzieren meiner 3a-Vorsorge-Konti, ein gestaffelter Einkauf in meine Pensionskasse – ich arbeite in einem Teilzeit-Pensum – oder ein Investment in Wertschriften? Da ich bereits Aktienpapiere besitze, tendiere ich dazu, das Geld anderweitig zu investieren. Was halten Sie von meinem Bauchgefühl? Leserfrage von F.S.

Ich würde das Geld auch nicht in weitere Aktien anlegen – nicht, weil die Börsen eingebrochen sind oder Aktienanlagen weniger attraktiv wären. Vielmehr würde ich darauf verzichten, weil Sie einerseits bereits Aktien besitzen und anderseits Ihre Altersvorsorge stärken sollten. Da Sie in einem Teilzeitpensum arbeiten, haben Sie ziemlich sicher bei Ihrer Pensionskasse Lücken, die Sie mittels freiwilliger Einkäufe schliessen könnten.

Dieser Schritt hätte den Pluspunkt, dass Sie Ihre Altersvorsorge verbessern und Steuern sparen können. Die freiwilligen Einzahlungen in die Pensionskasse dürfen Sie in Ihrer Steuererklärung in Abzug bringen. Erst recht weniger Steuern zahlen würden Sie, wenn Sie die freiwilligen Einkäufe gestaffelt vornehmen. Dann könnten Sie in mehreren Jahren Steuerabzüge tätigen. Ein freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse ist allerdings nur zu empfehlen, wenn diese finanziell robust ist und über einen Deckungsgrad von über 100 Prozent verfügt.

Zusätzlich würde ich den Maximalbetrag von in diesem Jahr 6883 Franken in die Säule 3a-Konten einzahlen und dieses Geld in Vorsorgefonds investieren, damit Sie darauf eine anständige Rendite erwirtschaften. Dafür würde ich eine Smartphone-Lösung wie Frankly, Viac oder Finpension nutzen, die für Wertschriftensparen in der Säule 3a deutlich tiefere Gebühren aufweisen als andere traditionelle Anbieter. Auch diese Einzahlungen können Sie von den Steuern abziehen.

Genau prüfen sollten Sie auch die künftige Finanzierung Ihres Hauses: Hier gilt es abzuklären, inwiefern sich die Tragbarkeit der Fremdfinanzierung Ihres Hauses durch den Tod Ihres Ehemannes verschlechtert hat und wie sich die steigenden Zinsen auf Ihr Budget auswirken. Nach der eingeleiteten Zinswende der Schweizerischen Nationalbank dürften die Hypothekarzinsen weiter nach oben tendieren. Je nachdem, was Sie für ein Hypothekenmodell haben, kann es sein, dass Sie bald mit einer höheren Zinsbelastung für das Haus rechnen müssen. Darum würde ich präventiv die Finanzierungssituation des Hauses anschauen. Allenfalls verlangt die Bank eine Reduktion der Hypothek, weil sich die Tragbarkeit verändert hat. Ob eine Teilamortisation sinnvoll ist, muss auf der Basis Ihrer Gesamtsituation beurteilt werden. Es lohnt sich, wenn Sie diesbezüglich offen mit Ihrer Bank sprechen und auch Ihre Vorsorgesituation analysieren lassen.

Indem Sie die Säule 3a für Einzahlungen voll ausschöpfen, würden Sie faktisch eine indirekte Amortisation der Hypothek vornehmen. Zusätzlich geben Ihnen die angedachten gestaffelten freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse mehr Sicherheit für Ihr eigenes Alter. Zudem ist das Geld in der Pensionskasse professionell angelegt und Sie gehen das Risiko weniger ein, dass Sie später auf hohen Buchverlusten sitzen.

