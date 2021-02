Der SCB gewinnt spektakulär – Was so ein Tor bewirken kann! Der SC Bern schlägt Lausanne nach 3:1-Führung und 3:5-Rückstand mit 6:5 nach Verlängerung. Es ist der dritte Sieg in den letzten vier Partien. Adrian Ruch

Der Abschluss eines verrückten Spiels: Jesper Olofsson bezwingt Lausanne-Goalie Luca Boltshauser und schiesst so den SC Bern in der Verlängerung zum Sieg. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Was so ein Goal bewirken kann! Nach dem Ausgleichstreffer durch Jesper Olofsson spielt der SC Bern nach missglücktem Startdrittel wie entfesselt. Keine vier Minuten später führt die Mannschaft von Mario Kogler 3:1, wobei Lausannes Keeper Luca Boltshauser zum Tor von Mika Henauer einen erheblichen Beitrag leistet. In der Folge schnüren die Mutzen die Besucher immer wieder in deren Zone ein. Kyen Sopa, der immer noch auf sein erstes Tor in der höchsten Liga wartet, vergibt eine Grosschance zum 4:1. Und dann kann der SCB sogar im Powerplay die Vorentscheidung anstreben.

Wären Zuschauer erlaubt, die Postfinance-Arena wäre längst zum Hexenkessel mutiert. Doch auch ohne Publikum im Rücken geben die Berner Vollgas. Und dann: Ist es Übermut? Oder ein Fehler, wie er einfach passieren kann? Calle Andersson schlägt einen riskanten Pass durch die eigene Zone, der von Etienne Froidevaux abgefangen wird. Nach dessen Schuss lässt Wüthrich, der generell nicht allzu sicher wirkt, abprallen. Charles Hudon erbt.

Die 3 Infos einblenden Inti Pestoni

Nach drei verpassten Spielen figuriert der Tessiner wieder in der Aufstellung des SCB, allerdings als 13. Stürmer. Trotzdem kommt er schon in der 5. Minute zum ersten Einsatz. Brian Gibbons

Der Lausanne-Amerikaner bekommt von Calle Anderssons unabsichtlich den Ellbogen ins Gesicht. Er blutet derart stark, dass er das Trikot wechseln muss und statt mit der 9 mit der 27 weiterspielt. Michael Tscherrig

Weil SCB-Goalie Philip Wüthrich den Puck in einem ungewöhnlichen Winkel ablenkt, wird der Schiedsrichter mitten im Gesicht getroffen. Er schüttelt sich zwei-, dreimal und macht weiter.

Aus Euphorie wird Verunsicherung

Was so ein Goal bewirken kann! Bei den Mutzen wird aus Euphorie augenblicklich Verunsicherung. 32 Sekunden später haben die Waadtländer schon ausgeglichen. Und zur zweiten Pause führt Lausanne sogar. Kurz nach dem zweiten Seitenwechsel fällt Andersson im dümmsten Moment um, Floran Douay hat freie Bahn – 3:5. Die Besucher sind nun klar das bessere Team. Ein Punktgewinn ist in weite Ferne gerückt.

Doch quasi aus dem Nichts verkürzt nach einem schönen Querpass Tristan Scherweys ausgerechnet Andersson auf 4:5. Die Frage drängt sich: Was kann so ein Tor bewirken? In der Tat bekommen die Einheimischen noch einmal Auftrieb. In der vorletzten Minute, Wüthrich hat den Kasten verlassen, scheint die Entscheidung dennoch gefallen. Doch LHC-Topskorer Denis Malgin verfehlt zuerst das leere Tor und schiesst dann Dustin Jeffrey an. Es kommt, wie es an diesem verrückten Abend kommen muss: Kurz darauf erzwingt SCB-Captain Simon Moser per Ablenker die Verlängerung. Und in dieser sorgt der Schwede Jesper Olofsson für das Berner Happy End.

Es sind für den SCB zwei wichtige Punkte auf dem Weg Richtung Pre-Playoff. Ruhepause gibt es keine. Am Samstagabend steht in Ambri das Duell mit einem direkten Konkurrenten auf dem Programm. Zumindest um die Moral müsste es gut bestellt sein.

Das Telegramm Infos einblenden Bern – Lausanne 6:5 (0:1, 3:3, 2:1, 1:0) nach Verlängerung Tore: 11. Bertschy 0:1. 23. Olofsson (Conacher, Andersson/Ausschluss Douay) 1:1. 24. Henauer (Sopa) 2:1. 26. Scherwey (Heim, Burren) 3:1. 33. (32.20) Hudon (Froidevaux) 3:1.33. (32.52) Kenins (Gibbons, Grossmann) 3:3. 38. Emmerton (Marti) 3:4. 42. Douay (Hudon) 3:5. 47. Andersson (Scherwey) 4:5. 59. Moser (Zryd, Bern ohne Goalie, dafür mit sechs Feldspielern) 5:5. 62. Olofsson 6:5. Strafen: Bern 1-mal 2 Minuten. Lausanne 5-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Bern ohne Sciaroni, Blum, Rüfenacht, (alle verletzt), Untersander (krank) und Jeremi Gerber (überzählig). Lausanne ohne Maillard, Jäger, Jooris, Antonietti und Almond (alle verletzt).

Souveräne Fribourger, kämpferische Genfer

Anders als der SC Bern bekundete das drittplatzierte Fribourg gegen Ambri-Piotta (10.) keinerlei Mühe und gewann zu Hause 3:1. Bereits nach 20 Minuten stand es 3:0 für die Westschweizer, Mottet, Bykov und Schmid trafen für das Heimteam. Danach liessen sie nichts mehr anbrennen, schalteten einen Gang zurück und die Gäste kamen durch Novotny immerhin noch um Ehrentreffer.

Weit mehr zu kämpfen hatte Genf-Servette zu Hause gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel kamen die Hausherren immer besser in die Partie und zogen auf 6:4 davon, nach der Schlusssirene stand das Endresultat von 7:5 auf der Tafel. Fehr erzielte den entscheidenden Treffer in der 57 Minute und sicherte dem Tabellenachten wichtige Punkte.