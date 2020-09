Handball in Zeiten von Corona – Was Sie zum Saisonstart wissen müssen Masken, vertraute Gesichter – und warum eine zweite Welle nicht schlecht sein muss: Fragen und Fakten zum Auftakt einer jetzt schon merkwürdigen Spielzeit. Adrian Horn

Gehören fortan zum Inventar: Wer Begegnungen besucht, muss dabei zumeist eine Maske tragen. Foto: Manuel Zingg

Mit der neuen Handballsaison startet auch so was wie ein Experiment. Es ist die erste grössere Meisterschaft hierzulande, welche im Corona-Jahr beginnt – jene in der Super League etwa war ja bloss fortgesetzt worden. Vor dem Auftakt stellen sich einige Fragen. Wir beantworten sie.