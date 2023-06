Geldberater: Mehr Zins, mehr Risiko



– Was Sie zu Bail-in-Anleihen wissen müssen Wer sich auf eine solche Obligation einlässt, profitiert von ansprechenden Zinsen – sollte aber immer vom Schlimmsten ausgehen. Martin Spieler

Die Kehrseite der Risikofreude: Selbst eine komplette Abschreibung der Anleihe ist möglich. Illustration: Christina Baeriswyl

Die Obligation 2,75 Prozent ZKB 23-28 der Zürcher Kantonalbank bietet den höchsten Zins, den ich unter Obligationen der Kantonalbanken gefunden habe. Das erstaunt mich. Gibt es versteckte Risiken für diese Obligation, die den höheren Zins begründen? Leserfrage von T.K.

Ja. Der Grund für den höheren Zins ist schnell gefunden: Es handelt sich um eine Bail-in-Anleihe. Bei solchen Papieren trägt man ein deutlich höheres Risiko im Falle einer Bankschieflage. Sie können nicht auf die Staatsgarantie vertrauen.

Im Konkursfall läuft man Gefahr, dass man unter Umständen sein Geld verliert.

Die Anleihe hat neben einem Coupon von 2,75 Prozent eine Laufzeit bis am 19.4.2028. Solche Bail-in-Anleihen sind im Falle einer Bank-Liquidation oder Auflösung nachrangig. Im Konkursfall läuft man Gefahr, dass man unter Umständen sein Geld verliert. Die Finanzmarktaufsicht FINMA könnte im Rahmen eines Sanierungsverfahrens Massnahmen ergreifen kann, die in die Rechte der Anleihensgläubiger eingreifen – so auch eine Abschreibung der Anleihen.

Wie es den Anlegern bei der Notübernahme der CS durch die UBS vor Augen geführt wurde, ist die Finma zu solchen Massnahmen berechtigt. Zwar müssen nun Gerichte klären, ob die Abschreibung der AT-1-Anleihen im CS-Fall rechtens war. Doch sollten Sie sich bei einem Kauf der ZKB-Bail-in-Anleihe darauf einstellen, dass Sie bei diesem Papier deutlich mehr Risiken eingehen würden als beim Erwerb klassischer, nicht nachrangiger Obligationen. Dafür hätten Sie mehr Zins – als Abgeltung für das höhere Risiko.

Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Im Geldblog beantwortet er täglich eine Leserfrage. Möchten Sie einen Rat? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.