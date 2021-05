To-do-Liste für die letzten Virus-Wochen – Was Sie vor Ende der Corona-Krise noch erledigen müssen Die Durchimpfung ist bald Realität. Und damit ist die Pandemie – hoffentlich – bald zu Ende. Aber der Ausnahmezustand will genutzt werden. Andreas Tobler

Damit ist es auch bald vorbei: Massentests während der Corona-Pandemie. Foto: Keystone

Jetzt können sich also alle impfen lassen. Und damit geht diese zu lange dauernde Pandemie wohl endlich doch noch zu Ende. Wahrscheinlich wird der Corona-Krise niemand nachtrauern. Aber so ein Ausnahmezustand bietet ja auch Möglichkeiten, die es in der Normalität nicht gibt. Hier einige Vorschläge, was Sie in den letzten Corona-Wochen noch tun könnten:

1. Für musikalisch Ambitionierte: Eine Treichlergruppe gründen, mit der Sie es auf Anhieb in die Haupt-

ausgabe der «Tagesschau» schaffen – dank Auftritten bei einer massnahmenkritischen Demo. Mit Ihrer Indie-Band würden Sie das nie schaffen.