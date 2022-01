Wichtige Antworten zur Vulkaneruption – Was Sie über den Vulkanausbruch bei Tonga wissen sollten Warum der Hunga Tonga-Hunga Ha’apai so explosiv ist, wie die global messbare Druckwelle entstand und wie es jetzt weitergeht. Die Übersicht. Joachim Laukenmann

Da war doch mal was: Nach der Eruption des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai am 15. Januar sind nur noch zwei kleine Teilstücke der Insel Hunga Tonga übrig. Foto: Keystone

Wann gab es zuletzt einen vergleichbar gewaltigen Vulkanausbruch wie die Explosion jetzt vor Tonga?

Die Explosion des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai war die heftigste dieses Vulkans seit dem Jahr 1100. «Generell führt das Mischen von heissem Magma mit Wasser zu einer explosiven Aktivität, die wir als phreatomagmatisch bezeichnen», sagt Olivier Bachmann, Professor für magmatische Petrologie am Institut für Geochemie und Petrologie der ETH Zürich, auf Anfrage. Im Fall des letzten grossen Ausbruchs des Vulkans am 15. Januar stammte laut Bachmann jedoch wahrscheinlich eine grosse Menge Magma aus der Magmakammer der oberen Kruste in fünf bis acht Kilometer Tiefe und führte ohne grossen phreatischen Beitrag zu der heftigen Explosion und der Aschesäule, die aus dem Weltraum sichtbar war.