Q&A zum roten Gemüse – Was Sie schon immer über Tomaten wissen wollten Sie sind so etwas wie der Fleisch gewordene Sommer: Tomaten. Die Hintergründe zum beliebtesten Gemüse im Land. Nina Kobelt Daniel Böniger

Es gibt, je nach Quelle, rund 4000 registrierte Tomatensorten. Und viele tausend weitere von privaten Züchterinnen und Gärtnern. Foto: Getty Images

Welche Sorte eignet sich für welches Gericht?

Natürlich kann man hier experimentieren, denn eine Tomatensauce schmeckt unterschiedlich, je nachdem ob sie mit sehr aromatischen gelben Kirschtomaten oder mit der grösseren und noch süsseren Schwarzen Krim zubereitet wird. Folgende Richtlinien können bei der Wahl der richtigen Sorte aber hilfreich sein: Kleinfruchtige Tomaten wie Kirschtomate oder Datterino eignen sich am besten für Salate und als Snack. Grosse fleischige Tomaten wie Ochsenherz können roh mit etwas Olivenöl und Fleur de Sel verzehrt werden, machen sich aber in Scheiben geschnitten auch auf dem Grill gut. Flaschenförmige Sorten (etwa San Marzano) werden gemeinhin für Saucen empfohlen. Wohingegen «normale» Tomaten wie Berner Rose als Allrounder gelten; sie können sowohl in der kalten als auch der warmen Küche eingesetzt werden.