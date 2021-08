Q & A zur Virusvariante – Was Sie immer schon über Delta wissen wollten Die Variante ist ansteckender, virulenter und kann auch Geimpfte infizieren. Doch eine Impfung schützt auch bei einer Infektion mit Delta nach wie vor sehr gut vor einem schweren Verlauf. Nik Walter

Warnung vor der Delta-Variante: Sie kann sich sehr rasch unter Ungeimpften verbreiten. Foto: Getty

Am Mittwoch läutete der Bundesrat die «Normalisierungsphase» ein. Doch viel ändern wird sich vorerst nicht. Weiterhin gilt im öffentlichen Verkehr und in öffentlich zugänglichen Innenräumen Maskenpflicht, wer in einen Club oder an eine Grossveranstaltung will, muss dafür ein Zertifikat vorweisen. Einzig die Tests sollen ab dem 1. Oktober nicht mehr gratis sein. Ob das reichen wird, um im Herbst eine erneute Überlastung der Spitäler zu verhindern, wird sich weisen. Fakt ist, dass die Fallzahlen derzeit wieder in die Höhe schnellen. Experten sind besorgt.