Die beliebtesten Suchbegriffe – Was Schweizer in der Corona-Krise googeln Wer sind die eitelsten Eidgenossen? Welche Sportart boomt in diesen schwierigen Zeiten? Erkenntnisse der letzten Wochen. Christian Brüngger

Geht fast immer, auch in diesen turbulenten Zeiten: Joggen (für Ambitioniertere: Laufen). Foto: Reuters

Am 16. März entschleunigte der Bundesrat die Schweiz. Auch für Sportfreunde begann eine schwierige Zeit. Sie mussten sich rasch umorientieren, weil sie ihre bevorzugte Sportart oft nicht mehr betreiben durften. Wie sich der Shutdown bezüglich Sport auswirkte, lässt sich via Google Trends erhellen. Dank diesem Werkzeug kann man ablesen, was die Menschen googelten, also auch in der Schweiz.