Medienkonferenz des Bundesrates – Was sagt der Bundesrat zum Kriegsbeginn in der Ukraine?

Schweizer Parlamentsspitzen: Russland verletzt Völkerrecht

Die Schweizer Parlamentsspitzen haben den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine in einer Stellungnahme scharf kritisiert. Nationalratspräsidentin Irene Kälin (Grüne/AG) und Ständeratspräsident Thomas Hefti (FDP/GL) würden den russischen Einmarsch in den souveränen Staat als eine Verletzung des Völkerrechts verurteilten, teilten die Parlamentsdienste am Donnerstag mit.

Die beiden Ratspräsidenten seien «in grosser Sorge um die Menschen in der Ukraine», hiess es in der auf Twitter verbreiteten Mitteilung. (SDA)

