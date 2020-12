Weiterer Fall der Virus-Mutation entdeckt

Aktuell sind es fünf «Grossbritannien-Varianten», die in der Schweiz nachgewiesen wurde, bilanziert Mathys. Eine südafrikanische Varianten des Coronavirus sei ebenfalls entdeckt worden. Bisher gebe es aber keine Hinweise, dass die Mutationen in breitem Stil in der Schweiz zirkuliere.

Man muss aber damit rechnen, dass weitere Fälle in der Schweiz gefunden werden; zudem sei zu erwarten, dass es zu weiteren Übertragungen gekommen sei.