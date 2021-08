Ausgangslage

28 Schweizer Staatsangehörige befinden sich gemäss Aussendepartement EDA nach der Evakuierung des Schweizer Kooperationsbüros in Kabul noch in Afghanistan. Am Montag hatte das EDA diese Zahl noch mit 26 beziffert. Der Bundesrat hat ein Detachement der Armee für Ausreise-Evaluationen in die usbekische Hauptstadt Taschkent geschickt.

Es seien derzeit 28 Bürgerinnen und Bürger im Konsulat der Schweizer Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad angemeldet, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Für die Ausreise der lokalen Angestellten des Kooperationsbüros mit ihren Kernfamilien arbeite das EDA weiter intensiv an verschiedenen Optionen, hiess es weiter. Der Zugang zum Flughafen Kabul und Einschränkungen im Flugverkehr seien Herausforderungen, die es dabei zu berücksichtigen gelte (Verfolgen Sie die Entwicklungen in Afghanistan in unserem Ticker). Die Lage am Flughafen sei «sehr volatil». Das EDA stehe mit seinen Mitarbeitenden in ständigem Kontakt. Über operationelle Fragen mache man aus Sicherheitsgründen keine Angaben.

In Afghanistan und den Nachbarstaaten blieben die Bedürfnisse weiterhin gross. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) prüfe, wie sie diese unter den veränderten Voraussetzungen erfüllen könne. Die laufenden und künftigen Programme würden entsprechend angepasst.

Wie das Verteidigungsdepartement VBS auf Anfrage von Keystone-SDA eine Information von Schweizer Radio SRF bestätigte, hat die Schweizer Armee ein Detachement in die usbekische Hauptstadt Taschkent verlegt. Dort sollen die Spezialisten das EDA bei der Evaluation und Vorbereitung verschiedener Evakuations-Optionen aus Kabul unterstützen.

In einem Militärflugzeug raus aus Afghanistan und dann weiter in die Schweiz: Das wollen rund 30 Schweizerinnen und Schweizer und 38 Deza-Mitarbeiter und deren Familien. Das indische Militär konnte am Dienstag einen Evakuierungsflug durchführen. Foto: Agence France Press

Das Aussendepartement treibt in Afghanistan das grösste Evakuierungsprogramm seit Jahrzehnten voran. Doch sämtliche Fluchtpläne scheiterten bis jetzt.