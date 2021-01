Epidemie laut Taskforce stabil bis leicht rückgängig

Die Corona-Epidemie verläuft in der Schweiz seit Mitte Januar stabil bis leicht rückgängig. Dies schreibt die wissenschaftliche Taskforce des Bundes in ihrer jüngsten am Dienstag veröffentlichten Lagebeurteilung.

Die Anzahl bestätigter Fälle über die letzten 14 Tage liege bei 374 pro 100'000 Einwohner, teilte die Taskforce am Dienstag mit. Die Positivitätsrate liege in demselben Zeitraum bei 11 Prozent. Die Schätzungen der effektiven Reproduktionszahl R betrage aufgrund der bestätigten Fälle 0,93 für die ganze Schweiz.

Über die letzten 14 Tage mussten durchschnittlich 310 -380 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden. Die Zahl der täglichen Todesfälle lag in demselben Zeitraum bei 32 – 61.

Virusvarianten in 10 Prozent aller Fälle

Seit Mitte Januar ging die Zahl bestätigter Fälle pro Woche um 20 Prozent zurück, die Hospitalisierungen um 35 Prozent und die Todesfälle um 17 Prozent.

In alle sieben Grossregionen der Schweiz sei der Trend stabil bis rückläufig, schreibt die Taskforce weiter.

Die Virusvarianten aus Grossbritannien und Südafrika sind in der Schweiz erstmals Mitte Dezember nachgewiesen worden. Seither würden immer mehr Fälle dieser schnell übertragbaren Varianten des Coronavirus nachgewiesen, heisst es weiter. Vergangene Woche machten diese Varianten etwa 10 Prozent aller Fälle aus.