Das ansteckendere mutierte Corona-Virus ist nach den Worten des BAG-Experten Patrick Mathys wahrscheinlich schon in der Schweiz. Es sei hier zwar noch nicht nachgewiesen worden, aber in Nachbarländern. Deshalb müsse man davon ausgehen, dass es auch in der Schweiz sei.

«Das Virus ist uns wieder einmal einen Schritt voraus gewesen», sagte Mathys. «Wir müssen reagieren und adäquate Massnahmen treffen.» Deshalb habe der Bundesrat neue Massnahmen beschlossen.

Die Mutation im Coronavirus sei nicht überraschend. Es sei schon eine Vielzahl von Mutationen beobachtet worden, die aber keinen Einfluss auf das epidemische Geschehen gehabt hätten.

Brennende Fragen

Bei dem nun in Grossbritannien aufgetretenen mutierten Virus sei dies leider anders. Es könne leichter in Zellen eindringen und mache so die Übertragung von Mensch zu Mensch leichter.

Es gebe hierzu drei brennende Fragen. Erstens: Macht die Mutation das Virus gefährlicher? Die Antwort laute «Jein», sagte Mathys. Das Virus sei zwar einfacher übertragbar, aber das Ausmass sei noch zu bestimmen.

Die zweite Frage sei, ob das Virus eine schwerere Krankheit hervorrufe und mehr Menschen sterben würden. Die Antwort laute Nein, bisher gebe es keine Belege dafür, führte Mathys aus. Die dritte Frage sei, ob das Virus schon in der Schweiz sei. Wahrscheinlich, lautete die Antwort.