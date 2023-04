Die Ausgangslage

Einen Tag nach der Credit Suisse hält die UBS heute Mittwoch ihre Generalversammlung ab, so als hätten sich die beiden Banken schon vor längerem miteinander abgesprochen. Über die Notübernahme der CS wird aber auch bei der UBS nicht abgestimmt werden. Trotzdem dürfte diese für Debatten sorgen. Die Risiken des CS-Geschäftes und die Zukunft der UBS als neue Megabank wird die UBS-Aktionäre in der Basler St.-Jakob-Halle bewegen.

Bei der UBS sind es zwei Punkte, die bei den Wahlen an der GV auf Widerstand stossen werden: ihre im Nachhaltigkeitsbericht festgehaltenen Klimaziele und die Vergütung.

Pensionskassenfonds will Wiederwahl Kellehers verweigern

Brisant ist, dass der grösste Schweizer Pensionskassenfonds BVK die Wiederwahl von Präsident Colm Kelleher verweigern möchte. Den Grund nennt der Fonds allerdings auf Anfrage nicht. Die BVK ist die Einzige, die Kelleher ablehnt. Anders als sein CS-Präsident Axel Lehmann muss er sich nicht vorwerfen lassen, seine Bank in den Ruin getrieben zu haben. Der US-Stimmrechtsberater Glass Lewis, der Lehmann die Wiederwahl verweigert hatte, will Kelleher unterstützen.

Ihm drohen Nein-Stimmen: UBS-Präsident Colm Kelleher. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Mit «Too big to stay» kündigen Organisatoren ihre geplante Demonstration vor der UBS-GV an. Unter diesem Motto wären an sich Gegner der neuen Riesenbank zu erwarten, schliesslich macht ihre Bilanzsumme das Doppelte des Schweizer Bruttoinlandproduktes aus.

Doch protestieren will eine Allianz aus Schweizer Klimaschützern, denen die Klimaziele der neuen UBS zu lasch sind. Auch die Pensionskassen-Stiftung Ethos und die Aktionärsvereinigung Actares fordern hier mehr.