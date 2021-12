Hartgesottene Regelbrecher – Was Rolltreppen mit der Pandemie gemeinsam haben «BE-Post»-Kolumnist Martin Erdmann ist bekennender Rolltreppen-Befürworter. Dennoch verliert er auf ihnen manchmal den Glauben an die Gesellschaft. Martin Erdmann

Die Gesellschaft im Kleinen: Rolltreppe. Foto: Keystone

Liebe Rolltreppen-Benutzende

Ich kann versichern, ich bin einer von euch. Ich zähle mich sogar zu den grössten Verfechtern des Konzepts der Rolltreppe. Sie vereint ihre Anhängerschaft zu einem Reisebündnis, das sonst zwar verschiedene Interessen verfolgt, temporär dennoch das gleiche Ziel vor Augen hat. Es spricht für die Mündigkeit des Menschen, dass technische Errungenschaften wie diese den Einzug in unser alltägliches Leben gefunden haben. Sie zeigt, dass die Gesellschaft in der Lage ist, zusammenzustehen, wenn es darum geht, etwas zu erreichen, was allen nützt.