Kirche und Corona – Was passiert mit den Konfirmationen? Bei vielen Jugendlichen würde in den nächsten Wochen ihre Konfirmation anstehen. Doch das Coronavirus macht auch diesen Anlass unmöglich. Die Kirchgemeinden sind nun gezwungen zu handeln. Pia Scheidegger

Die Nähe, die bei einer Konfirmation sonst üblich ist, muss in Zeiten von Corona ausbleiben. Foto: Getty Images

Die Konfirmation ist für viele Jugendliche ein fester Bestandteil ihres letzten Schuljahres. Das Konf-Lager, die Vorbereitungen und am Schluss das grosse Fest mit der ganzen Familie. All dies gehört normalerweise zum Frühling der Neuntklässler. Nicht so in diesem Jahr. Der Grund: das Coronavirus.