Hotelgruppe im Kiental – Was passiert mit den Hotels auf der Griesalp? Hat das Aus des Kurhauses Haltenegg in Heiligenschwendi Auswirkungen auf die Hotelgruppe auf der Griesalp? Der Besitzer wiegelt ab und verweist auf eine neue Betreibergesellschaft. Claudius Jezella Roger Probst

Die Hotels auf der Griesalp sind über die steilste Postautostrecke Europas erreichbar. Foto: Karin von Känel

Während sich in Heiligenschwendi zurzeit Bevölkerung und Gemeindeverantwortliche vehement gegen eine mögliche Asylunterkunft in der Haltenegg wehren, zieht das Thema weitere Kreise, die bis ins Kiental reichen. Konkret geht es um die Hotelgruppe auf der Griesalp, deren Besitzer Jakob Schären gleichzeitig einziger Verwaltungsrat der Jasom AG ist, des Unternehmens also, welches das Kurhaus Haltenegg betreibt und nun in finanziellen Schwierigkeiten steckt.