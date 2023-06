Baugesuch für Abriss – Was passiert mit dem Speicher im Mühlequartier? Ein alter Speicher in Niederönz soll abgerissen werden. Die Krux: Es handelt sich um ein schützenswertes Objekt. Stephanie Jungo

Der Speicher an der Mühlegasse ist in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden. Foto: Marcel Bieri

In Europa tobt der 30-jährige Krieg. Die eidgenössischen Orte halten sich aus dem Konflikt heraus – und stürzen sich dann etwas später in den Bauernkrieg. Noch vor dem grossen Bauernaufstand, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts also, wurde in Niederönz ein Speicher gebaut, gleich oberhalb der Önz.