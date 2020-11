Gasthof in Thörigen – Was passiert mit dem Löwen? Nach dem Tod von Nik Gygax ist die Zukunft der Liegenschaft weiterhin ungewiss. Im Restaurantführer «Gault Millau» wird der Spitzenkoch derweil schmerzlich vermisst. Sebastian Weber

Seit dem Tod des schweizweit bekannten Kochs steht der Betrieb in Thörigen still. Fotos: Marcel Bieri

Wer die am Montag erschienene neue Ausgabe des Restaurantführers «Gault Millau» aufschlägt, der sucht ihn vergebens: den Gasthof Löwen in Thörigen. Und das nach einer gefühlten Ewigkeit: 1985 erhielt Spitzenkoch Nik Gygax erstmals 15 Punkte von «Gault Millau». Und seit Herbst 1995 hielt er ohne Unterbruch ein Niveau von 18 Punkten.

Womit Gygax nicht nur im Oberaargau, sondern über die Kantonsgrenzen hinaus ein Aushängeschild war. «Kein anderer Schweizer Spitzenkoch konnte dieses Topniveau so lange halten, im Kanton Bern blieb er jahrelang die unbestrittene Nummer eins», schrieb Urs Zurlinden in seinem Nachruf in dieser Zeitung.